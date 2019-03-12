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Григорий Лепс показал в Instagram подросшую дочку Еву

Григорий Лепс показал в Instagram подросшую 17-летнюю дочку Еву. Наследница популярного исполнителя начала делать первые шаги в собственной музыкальной карьере.
Григорий Лепс показал в Instagram подросшую дочку Еву

Лепс опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото с дочкой Евой, которой недавно исполнилось 17 лет. Поклонники певца отметили, что родственники очень друг на друга похожи, а наследница растёт настоящей красавицей. Хотя Лепс предпочитает скрывать личную жизнь от общественности, своим поклонникам он раскрыл страницу дочери в Instagram.

Последняя активно продвигает свою музыкальную группу Cosmos Girls, в которой также поют Sasha Giner и Eden Golan. Ева Лепс уже снялась в дебютном клипе "Я худею".

Отметим также, что музыкант воспитывает четырёх детей. Старшая дочь Инга родилась в первом браке Лепса. После Евы на свет появились младшая Николь и сын Иван.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:39

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