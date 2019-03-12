Григорий Лепс показал в Instagram подросшую дочку Еву

Лепс опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото с дочкой Евой, которой недавно исполнилось 17 лет. Поклонники певца отметили, что родственники очень друг на друга похожи, а наследница растёт настоящей красавицей. Хотя Лепс предпочитает скрывать личную жизнь от общественности, своим поклонникам он раскрыл страницу дочери в Instagram.Последняя активно продвигает свою музыкальную группу Cosmos Girls, в которой также поют Sasha Giner и Eden Golan. Ева Лепс уже снялась в дебютном клипе "Я худею".Отметим также, что музыкант воспитывает четырёх детей. Старшая дочь Инга родилась в первом браке Лепса. После Евы на свет появились младшая Николь и сын Иван.