В России врачи изучают технику джиу-джитсу для самозащиты
В России для врачей массово организовывают курсы по джиу-джитсу. Владение приемами японского единоборства позволят медикам защищаться от «буйных» пациентов.
В Новосибирске люди в белых халатах, не похожих на кимоно, испробовали технику джиу-джитсу на татами. Тренеры показали врачам способы ухода от захвата, как правильно падать, выскальзывать из окружения.
Недавно новосибирец, решивший, что скорая помощь долго не ехала на его вызов, ударил о стену дежурного врача, другой пациент дебоширил в стенах больницы. Жительница Казани набросилась на медиков, угрожая хоккейной клюшкой, в Санкт-Петербурге мужчина кинулся с кулаками на прибывшую бригаду скорой, но получил отпор.
Каждый из медицинских работников может поделиться собственной подобной историей, связанной с агрессией или нападением неадекватного пациента, поэтому считают изучение навыков самообороны крайне важными. Техника единоборства джиу-джитсу, придерживающегося философии оборонительного характера, уверены тренирующиеся врачи, поможет им чувствовать себя увереннее на работе.
В Новосибирске люди в белых халатах, не похожих на кимоно, испробовали технику джиу-джитсу на татами. Тренеры показали врачам способы ухода от захвата, как правильно падать, выскальзывать из окружения.
Недавно новосибирец, решивший, что скорая помощь долго не ехала на его вызов, ударил о стену дежурного врача, другой пациент дебоширил в стенах больницы. Жительница Казани набросилась на медиков, угрожая хоккейной клюшкой, в Санкт-Петербурге мужчина кинулся с кулаками на прибывшую бригаду скорой, но получил отпор.
Каждый из медицинских работников может поделиться собственной подобной историей, связанной с агрессией или нападением неадекватного пациента, поэтому считают изучение навыков самообороны крайне важными. Техника единоборства джиу-джитсу, придерживающегося философии оборонительного характера, уверены тренирующиеся врачи, поможет им чувствовать себя увереннее на работе.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:11