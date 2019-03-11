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Виктория Лопырева рассказала о кормлении своего первенца грудью

В начале февраля Викторию Лопыреву уже начали поздравлять с рождением первенца. В комментариях на своей странице в Instagram 35-летняя модель рассказала, что кормит грудью своего сына.
Виктория Лопырева рассказала о кормлении своего первенца грудью

Звезда регулярно делится с поклонниками своими впечатлениями от материнства. Недавно она рассказала, что они с возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым, выбрали двойное имя для своего наследника – Марк Лео. Новоиспеченным родителям сейчас помогает заботиться о новорожденном няня.
Виктория Лопырева рассказала о кормлении своего первенца грудью

На своей странице в социальной сети Лопырева успевает отвечать даже на негативные комментарии. Одна из подписчиц отметила, что грудь знаменитости уже не выглядит подтянутой, и ей требуется пластическая операция. Светская львица заявила, что кормит ею своего ребенка и совсем не заботиться сейчас о ее привлекательности.

Поклонники девушки поддержали ее в правильной расстановке приоритетов и сочли заявление пользователя абсурдным.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:40

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