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В Москве мужчину насмерть сбила электричка

В Москве мужчину насмерть сбила электричка, он пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Его личность устанавливается.
В Москве мужчину насмерть сбила электричка

Смертельное происшествие случилось 11 марта около 11:40 по местному времени. Около станции «Солнечная» электропоезд, следовавший из Нара-Фоминска в Москву, сбил мужчину, пытающегося перебежать железнодорожные пути в месте, не предусмотренном для этого. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался прямо на рельсах. Об этом журналистам сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Они перенесли тело побившего на пирон и устанавливают его личность. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выявления всех обстоятельств смертельного инцидента.

Напомним, недавно СМИ сообщали о смерти 69-летнего мужчины, также пытавшегося перебежать железнодорожные пути в неустановленном месте. Его сбила электричка, следовавшая в казанском направлении на станции «Белоозерская».



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:56

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