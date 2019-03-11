В Москве мужчину насмерть сбила электричка





Смертельное происшествие случилось 11 марта около 11:40 по местному времени. Около станции «Солнечная» электропоезд, следовавший из Нара-Фоминска в Москву, сбил мужчину, пытающегося перебежать железнодорожные пути в месте, не предусмотренном для этого. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался прямо на рельсах. Об этом журналистам сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Они перенесли тело побившего на пирон и устанавливают его личность. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выявления всех обстоятельств смертельного инцидента.Напомним, недавно СМИ сообщали о смерти 69-летнего мужчины, также пытавшегося перебежать железнодорожные пути в неустановленном месте. Его сбила электричка, следовавшая в казанском направлении на станции «Белоозерская».