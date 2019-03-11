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В Сети появились новые доказательства развода Алёны Водонаевой и Алексея Косинуса

Пользователи Сети обнаружили новые доказательства развода звезды «Дома-2» Алёны Водонаевой и Алексея Косинуса. Поклонники пары давно подозревали у них семейные проблемы, но теперь не сомневаются в том, что супруги давно не живут вместе.
В Сети появились новые доказательства развода Алёны Водонаевой и Алексея Косинуса

В Сети активно распространяются слухи о семейных проблемах Алёны Водонаевой, а недавно поклонники обнаружили новые доказательства её развода с Алексеем Косинусом. Первым тревожным звоночком для фолловеров стало то, что звезда «Дома-2» сперва открыто намекала на интимные отношения с рэпером Гуфом, после чего публично заявила об увлечении мужчинами моложе себя.
В Сети появились новые доказательства развода Алёны Водонаевой и Алексея Косинуса

Также знаменитость неоднократно провоцировала подписчиков своего микроблога на подобные мысли, ведь ведёт себя совершенно раскованно, как в нормальном обществе замужней женщине не полагается. Недавно наблюдательные фанаты обратили внимание, что Алёна Водонаева и Алексей Косинус отписались друг от друга в социальных сетях.
В Сети появились новые доказательства развода Алёны Водонаевой и Алексея Косинуса

Ещё одним доказательством развода ведущей и диджея стало то, что во время своего недавнего приезда в Москву супруг экс-звезды «Дома-» даже не встретился с женой, уехав сразу после решения всех рабочих моментов. Теперь поклонники надеются услышать всю правду от самой Алёны Водонаевой, которая явно не собирается демонстрировать себя в статусе одиночки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:09

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