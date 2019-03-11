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Анастасия Заворотнюк полгода скрывала от общественности рождение дочери Милы

Актриса Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка и стала многодетной матерью, о чем рассказала на своей странице в Instagram. Она полгода скрывала от публики появление на свет дочери.
Анастасия Заворотнюк полгода скрывала от общественности рождение дочери Милы

Звезда четыре месяца назад родила дочь от своего мужа, фигуриста Петра Чернышева. Супруги решили назвать девочку Милой. Они долгое время скрывали от публики ее появление на свет. Показать младенца решили на новой обложке журнала. Артистка опубликовала снимок, на котором счастливые родители обнимают свое чадо.

Для спортсмена дочь стала первенцем, а для Заворотнюк – третьим ребенком. У знаменитости уже есть двое детей от первого брака – 23-летняя Анна и 18-летний сын Майкл.

Подписчики принялись поздравлять новоиспеченных родителей, однако признались, что долгое время не могли поверить в правдивость информации.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:45

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