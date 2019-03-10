Актриса Галина Боб рассказала о трагедиях своей семьи

Звезда сериала «Деффчонки» появилась на передаче без матери и отца и лишь демонстрировала архивные фотографии со своей семьей. Она рассказала о трудном периоде в своей жизни из-за невосполнимых утрат. Актриса 8 лет назад потеряла главного человека в своей жизни – мать. Она скончалась в собственной квартире, отравившись угарным газом. Три месяца назад беда вновь настигла артистку. В автомобильной катастрофе погиб ее отец.Сейчас Галина Боб воспитывает двоих детей. Ее поддерживает муж, сестра и бабушка. Знаменитость старается не падать духом и верит, что родители гордятся ей. Звезда испытывает бесконечную благодарность к своей матери, потому что она однажды помирила ее с родной сестрой, и теперь их связывают исключительно теплые семейные отношения.