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Актриса Галина Боб рассказала о трагедиях своей семьи

Комедийная актриса Галина Боб стала одним из героев передачи «Звезды сошлись», посвященной родителям знаменитостей. Артистка рассказала о трагедиях своей семьи, в которых потеряла своих близких людей.
Актриса Галина Боб рассказала о трагедиях своей семьи

Звезда сериала «Деффчонки» появилась на передаче без матери и отца и лишь демонстрировала архивные фотографии со своей семьей. Она рассказала о трудном периоде в своей жизни из-за невосполнимых утрат. Актриса 8 лет назад потеряла главного человека в своей жизни – мать. Она скончалась в собственной квартире, отравившись угарным газом. Три месяца назад беда вновь настигла артистку. В автомобильной катастрофе погиб ее отец.

Сейчас Галина Боб воспитывает двоих детей. Ее поддерживает муж, сестра и бабушка. Знаменитость старается не падать духом и верит, что родители гордятся ей. Звезда испытывает бесконечную благодарность к своей матери, потому что она однажды помирила ее с родной сестрой, и теперь их связывают исключительно теплые семейные отношения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:16

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