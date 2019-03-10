Неизвестные злоумышленники обокрали жилье друга Bahh Tee на 4,2 млн рублей

Воры сумели подобрать ключи к замку и без проблем попасть в дом. Пока остается неизвестным, они украли наличные денежные средства или драгоценности на большую сумму. Сам артист не сообщил об этом в соцсетях, к тому же спустя время выяснилось, что Bahh Tee никто не грабил, «обчистили» не его самого, а товарища Алиева.По словам представителей музыканта, в Сети оказалась недостоверная информация, в которой указывалось, что обокрали съемную квартиру певца, но в действительности он не арендует жилплощадь. Нанесли ущерб его другу, который тоже является популярным артистом. Имя его при этом не назвали.Bahh Tee этнический азербайджанец и проживает в Москве. Он сам пишет песни, которые потом исполняет. Сведения о краже его жилья оказались ложными, и Бахтияр Алиев ныне спокойно занимается собственным творчеством.