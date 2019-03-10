В Сочи из-за ДТП погибла 16-летняя девушка
Около 22:30 в Сочи в результате дорожной аварии погибла 16-летняя девушка и пострадал 50-летний мужчина. Трагический инцидент произошел на улице Эстонской.
Согласно предварительным данным, 34-летний мужчина, находясь на рулем машины Datsun, наехал на людей, которые переходили проезжую часть в неположенном для этого месте. В итоге пешеходов отбросило на другую сторону дороги, где в них врезался ВАЗ-2107.
Результатом ДТП стала смерть 16-летней девушки. Другого потерпевшего отвезли в местную больницу. Все обстоятельства произошедшего ныне выясняются, проводится проверка. Сотрудники полиции просят автомобилистов и пешеходов соблюдать внимательность на проезжих частях.
Не так давно в Сочи произошла аналогичная авария. В феврале водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку на переходе. В итоге школьницу отбросило на несколько метров в сторону, а виновник ДТП немедленно скрылся с места инцидента.
Согласно предварительным данным, 34-летний мужчина, находясь на рулем машины Datsun, наехал на людей, которые переходили проезжую часть в неположенном для этого месте. В итоге пешеходов отбросило на другую сторону дороги, где в них врезался ВАЗ-2107.
Результатом ДТП стала смерть 16-летней девушки. Другого потерпевшего отвезли в местную больницу. Все обстоятельства произошедшего ныне выясняются, проводится проверка. Сотрудники полиции просят автомобилистов и пешеходов соблюдать внимательность на проезжих частях.
Не так давно в Сочи произошла аналогичная авария. В феврале водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку на переходе. В итоге школьницу отбросило на несколько метров в сторону, а виновник ДТП немедленно скрылся с места инцидента.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:39