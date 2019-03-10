Американские ученые стали говорить о существовании сознания во Вселенной





Благодаря космическому разуму можно заметить рациональность, которая присутствует в масштабных событиях. Ученые давно пытаются выяснить, почему Вселенная продолжает расширяться, несмотря на катастрофы, а также пытаются раскрыть тайны ее возникновения. На эти вопросы можно найти ответ - если сравнить космическое пространство с гигантским живым организмом.Теорию панпсихизма поддерживает нейробиолог Кристоф Кох, который исследует человеческое сознание. Он считает, что организмы способны обладать инстинктом самосохранения, что также относится к “поведению” Вселенной. Она сама может изменить судьбу, несмотря на сложные физические процессы, что еще раз подтверждает реальность космического сознания.