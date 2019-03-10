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Американские ученые стали говорить о существовании сознания во Вселенной

Известный американский ученый Грэгори Мэтлофф, являющийся консультантом Центра космических полетов им. Маршалла в NASA, не сомневается, что Вселенная имеет сознание. Данной теме он посвятил свою книгу, а также нашел поддержку среди коллег.
Американские ученые стали говорить о существовании сознания во Вселенной

Благодаря космическому разуму можно заметить рациональность, которая присутствует в масштабных событиях. Ученые давно пытаются выяснить, почему Вселенная продолжает расширяться, несмотря на катастрофы, а также пытаются раскрыть тайны ее возникновения. На эти вопросы можно найти ответ - если сравнить космическое пространство с гигантским живым организмом.

Теорию панпсихизма поддерживает нейробиолог Кристоф Кох, который исследует человеческое сознание. Он считает, что организмы способны обладать инстинктом самосохранения, что также относится к “поведению” Вселенной. Она сама может изменить судьбу, несмотря на сложные физические процессы, что еще раз подтверждает реальность космического сознания.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30

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