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Елена Малышева огласила результат генетического анализа семьи Стриженовых

Елена Малышева в студии передачи “Жить здорово” огласила результат масштабного генетического анализа Екатерина и Александра Стриженовых. Пара узнала о том, что их ожидает в будущем.
Елена Малышева огласила результат генетического анализа семьи Стриженовых

В студии шоу Елена Малышева решила порадовать Стриженовых новостью о том, что ни у кого из них не удалось в рамках экспертизы выявить наследственных заболеваний. Хотя у Екатерины Стриженовой и обнаружился один ген гемохроматоза, однако он не представляет серьезной угрозы здоровью ведущей Первого канала. Кроме того, данные из лаборатории указывают на то, что у обоих супругов крайне невысокий риск развития старческого слабоумия.
Елена Малышева огласила результат генетического анализа семьи Стриженовых

Малышева порадовала Стриженовых заявление о том, что внуков и правнуков им предстоит растить “в полном сознании”. Вышеупомянутый тест указывает на то, что телеведущая отличается глубоким чувством эмпатии, пока ее муж не обладает геном, отвечающим за сопереживание другим. В этом году пара готовится отмечать медную свадьбу, они связали себя узами брака 32 года назад.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:21

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