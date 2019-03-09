Елена Малышева огласила результат генетического анализа семьи Стриженовых





В студии шоу Елена Малышева решила порадовать Стриженовых новостью о том, что ни у кого из них не удалось в рамках экспертизы выявить наследственных заболеваний. Хотя у Екатерины Стриженовой и обнаружился один ген гемохроматоза, однако он не представляет серьезной угрозы здоровью ведущей Первого канала. Кроме того, данные из лаборатории указывают на то, что у обоих супругов крайне невысокий риск развития старческого слабоумия.Малышева порадовала Стриженовых заявление о том, что внуков и правнуков им предстоит растить “в полном сознании”. Вышеупомянутый тест указывает на то, что телеведущая отличается глубоким чувством эмпатии, пока ее муж не обладает геном, отвечающим за сопереживание другим. В этом году пара готовится отмечать медную свадьбу, они связали себя узами брака 32 года назад.