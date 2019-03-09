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Медики: Употребление чеснока провоцирует вздутие живота

Употребление в пищу чеснока провоцирует вздутие живота. Британские медики считают, что это происходит из-за содержания в продукте фруктаны.
Медики: Употребление чеснока провоцирует вздутие живота

Со вздутием живота сталкивались многие люди, сам же метеоризм может вызываться определенными продуктами питания, неправильным поведением во время употребления еды, когда человек может глотать воздух, пытаясь съесть провизию. Диетологи из Британии считают, что усиливает проблему и чеснок, в котором содержится фруктана.

По их словам, когда бактерии организма переваривают пищу, в теле вырабатывается газ в виде побочного элемента, приводящего ко вздутию живота. Если в рационе присутствуют чеснок и лук, это может оказаться возможной причиной образования газов. В таком случае данный ингредиент медики рекомендуют заменить на специи и травы, в том числе петрушку.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Вчера, 23:00

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