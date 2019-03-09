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Гарик Харламов заявил в прямом эфире, что «Сережа очень сильно любит Олю»

Известнейший российский актер, шоумен, телеведущий и резидент «Comedy Club» Гарик Харламов, более известный под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов заявил во время своего прямого эфира, что «Сережа очень сильно любит Олю».

Гарик Харламов заявил в прямом эфире, что «Сережа очень сильно любит Олю»

Не секрет, что личная жизнь новоявленной исполнительницы Ольги Бузовой по-прежнему интересует ее многочисленных поклонников. Каждый день фанаты поющей телеведущей пытаются отыскать в социальных сетях подтверждения тому, что у телезнаменитости наконец появился возлюбленный. По мнению читателей, им наконец-таки повезло.

Считанные минуты назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен очередной прямой эфир Гарика Харламова, в который он сегодня выходил со своей странички в Instagram. На записи шоумен неожиданно заявляет, что «Сережа очень сильно любит Олю». Именно эта фраза буквально «взорвала» Сеть.

За несколько часов этот ролик распространился по Интернету. А все потому, что пользователи Сети просто-таки убеждены в том, что Харламов говорил в прямом эфире об Ольге Бузовой и ее новом избраннике, которого зовут Сергей.

Гарик Харламов заявил в прямом эфире, что «Сережа очень сильно любит Олю»

Нужно сказать, что Гарика буквально «забросали» вопросами. Фолловеры продолжают интересоваться у резидента «Comedy Club», откуда он знает имя нового бойфренда Бузовой.

«Гарик, а откуда тебе известно имя нового избранника Бузовой? Ольга, что так тебе доверяет?», «Ооо..Сережа как-то на горизонте у Бузовой появился.. Интересно кто он..Наверное олигарх какой-то», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:58

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