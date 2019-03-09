Гарик Харламов заявил в прямом эфире, что «Сережа очень сильно любит Олю»
Известнейший российский актер, шоумен, телеведущий и резидент «Comedy Club» Гарик Харламов, более известный под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов заявил во время своего прямого эфира, что «Сережа очень сильно любит Олю».
Не секрет, что личная жизнь новоявленной исполнительницы Ольги Бузовой по-прежнему интересует ее многочисленных поклонников. Каждый день фанаты поющей телеведущей пытаются отыскать в социальных сетях подтверждения тому, что у телезнаменитости наконец появился возлюбленный. По мнению читателей, им наконец-таки повезло.
Считанные минуты назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен очередной прямой эфир Гарика Харламова, в который он сегодня выходил со своей странички в Instagram. На записи шоумен неожиданно заявляет, что «Сережа очень сильно любит Олю». Именно эта фраза буквально «взорвала» Сеть.
За несколько часов этот ролик распространился по Интернету. А все потому, что пользователи Сети просто-таки убеждены в том, что Харламов говорил в прямом эфире об Ольге Бузовой и ее новом избраннике, которого зовут Сергей.
Нужно сказать, что Гарика буквально «забросали» вопросами. Фолловеры продолжают интересоваться у резидента «Comedy Club», откуда он знает имя нового бойфренда Бузовой.
Не секрет, что личная жизнь новоявленной исполнительницы Ольги Бузовой по-прежнему интересует ее многочисленных поклонников. Каждый день фанаты поющей телеведущей пытаются отыскать в социальных сетях подтверждения тому, что у телезнаменитости наконец появился возлюбленный. По мнению читателей, им наконец-таки повезло.
Считанные минуты назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен очередной прямой эфир Гарика Харламова, в который он сегодня выходил со своей странички в Instagram. На записи шоумен неожиданно заявляет, что «Сережа очень сильно любит Олю». Именно эта фраза буквально «взорвала» Сеть.
За несколько часов этот ролик распространился по Интернету. А все потому, что пользователи Сети просто-таки убеждены в том, что Харламов говорил в прямом эфире об Ольге Бузовой и ее новом избраннике, которого зовут Сергей.
Нужно сказать, что Гарика буквально «забросали» вопросами. Фолловеры продолжают интересоваться у резидента «Comedy Club», откуда он знает имя нового бойфренда Бузовой.
«Гарик, а откуда тебе известно имя нового избранника Бузовой? Ольга, что так тебе доверяет?», «Ооо..Сережа как-то на горизонте у Бузовой появился.. Интересно кто он..Наверное олигарх какой-то», - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:58