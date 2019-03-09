Гарик Харламов заявил в прямом эфире, что «Сережа очень сильно любит Олю»

«Гарик, а откуда тебе известно имя нового избранника Бузовой? Ольга, что так тебе доверяет?», «Ооо..Сережа как-то на горизонте у Бузовой появился.. Интересно кто он..Наверное олигарх какой-то», - пишут в Сети.



