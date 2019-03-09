Житель Владимира умер после победы в конкурсе по поеданию блинов





Житель Владимира скончался после четырех часов вечера на Международный женский день рядом с кинотеатром «Руськино». Возле помещения население города отмечало Масленицу, и одним из конкурсов стало употребление блинов. Один из прохожих принял в нем участие и сумел победить.После оглашения результатов он отошел в сторону и скончался. Очевидцы вызвали скорую помощь, но оперативно явившиеся на место инцидента медики не смогли спасти 45-летнего победителя. Точную причину смерти установит экспертиза. Все обстоятельства трагического случая в данный момент выясняются. Пользователи соцсетей предполагают, что несчастный умер, подавившись блином.В январе 2017 года в Москве скончался мужчина, который подавился печеньем, находясь в лифте многоэтажного дома. его тело нашел дежурный механик, вызвавший скорую помощь. Приехавшие врачи следов насилия на трупе не нашли, москвич погиб за полчаса до приезда медиков.