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Житель Владимира умер после победы в конкурсе по поеданию блинов

Во Владимире погиб мужчина, победивший в конкурсе по поеданию блинов. Региональный СК начал проверку по данному факту.
Житель Владимира умер после победы в конкурсе по поеданию блинов

Житель Владимира скончался после четырех часов вечера на Международный женский день рядом с кинотеатром «Руськино». Возле помещения население города отмечало Масленицу, и одним из конкурсов стало употребление блинов. Один из прохожих принял в нем участие и сумел победить.

После оглашения результатов он отошел в сторону и скончался. Очевидцы вызвали скорую помощь, но оперативно явившиеся на место инцидента медики не смогли спасти 45-летнего победителя. Точную причину смерти установит экспертиза. Все обстоятельства трагического случая в данный момент выясняются. Пользователи соцсетей предполагают, что несчастный умер, подавившись блином.

В январе 2017 года в Москве скончался мужчина, который подавился печеньем, находясь в лифте многоэтажного дома. его тело нашел дежурный механик, вызвавший скорую помощь. Приехавшие врачи следов насилия на трупе не нашли, москвич погиб за полчаса до приезда медиков.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:07

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