Житель Владимира умер после победы в конкурсе по поеданию блинов
Во Владимире погиб мужчина, победивший в конкурсе по поеданию блинов. Региональный СК начал проверку по данному факту.
Житель Владимира скончался после четырех часов вечера на Международный женский день рядом с кинотеатром «Руськино». Возле помещения население города отмечало Масленицу, и одним из конкурсов стало употребление блинов. Один из прохожих принял в нем участие и сумел победить.
После оглашения результатов он отошел в сторону и скончался. Очевидцы вызвали скорую помощь, но оперативно явившиеся на место инцидента медики не смогли спасти 45-летнего победителя. Точную причину смерти установит экспертиза. Все обстоятельства трагического случая в данный момент выясняются. Пользователи соцсетей предполагают, что несчастный умер, подавившись блином.
В январе 2017 года в Москве скончался мужчина, который подавился печеньем, находясь в лифте многоэтажного дома. его тело нашел дежурный механик, вызвавший скорую помощь. Приехавшие врачи следов насилия на трупе не нашли, москвич погиб за полчаса до приезда медиков.
Житель Владимира скончался после четырех часов вечера на Международный женский день рядом с кинотеатром «Руськино». Возле помещения население города отмечало Масленицу, и одним из конкурсов стало употребление блинов. Один из прохожих принял в нем участие и сумел победить.
После оглашения результатов он отошел в сторону и скончался. Очевидцы вызвали скорую помощь, но оперативно явившиеся на место инцидента медики не смогли спасти 45-летнего победителя. Точную причину смерти установит экспертиза. Все обстоятельства трагического случая в данный момент выясняются. Пользователи соцсетей предполагают, что несчастный умер, подавившись блином.
В январе 2017 года в Москве скончался мужчина, который подавился печеньем, находясь в лифте многоэтажного дома. его тело нашел дежурный механик, вызвавший скорую помощь. Приехавшие врачи следов насилия на трупе не нашли, москвич погиб за полчаса до приезда медиков.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:07