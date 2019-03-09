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Ольга Орлова появилась на дне рождении Ксении Бородиной в классическом брючном костюме

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова появилась на праздновании дня рождения своей коллеги по съемочной площадке Ксении Бородиной в классическом брючном костюме красного цвета.

Ольга Орлова появилась на дне рождении Ксении Бородиной в классическом брючном костюме

По мнению интернет-пользователей, Орлова выглядела очень стильно и эффектно, чего не могут сказать о виновнице торжества.

Всем известно, что вчера Бородина отметила свой 36 день рождения, с чем ее поспешили поздравить не только близкие друзья и родственники, но и преданная многомиллионная армия поклонников.

На данный момент в социальных сетях продолжают появляться новые видеоролики и фотографии с вечеринки Ксении, которую она решила назвать «Ladies in red». Нужно сказать, что многим фолловерам очень понравился образ именно Ольги Орловой, который, по их словам, смотрелся на фоне других гостей Бородиной куда выигрышней.

Ольга Орлова появилась на дне рождении Ксении Бородиной в классическом брючном костюме

Для торжества своей коллеги Ольга выбрала строгий классический костюм, с удлиненным пиджаком и свободными брюками красного оттенка. Дополнила свой образ Орлова черными туфлями и топиком той же окраски.

Стоит отметить, что Ольгу буквально закидали огромнейшим количеством комментариев, в которых практически каждый подписчик Орловой заявлял, что она выглядит очень модно и ярко.

«Оль, как же Вам идут красные костюмы! У Вас отменный вкус! Стильно, модно и очень эффектно», «Красотка», «Вы лучше всех выглядели на празднике! Даже лучше Ксюши!», - продолжают писать в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:05

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