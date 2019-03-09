АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная статуэтка возрастом 40000 лет стала доказательством существования культа Великой Матери и великанов
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Эксперты рассказали о привычках, которые помогут никогда не болеть

Эксперты рассказали о привычках, благодаря которым можно заметно сократить риски подхватить простуду. Для этого нужно регулярно следовать нескольким простым правилам.
Эксперты рассказали о привычках, которые помогут никогда не болеть

Прежде всего, нужно регулярно мыть руки с мылом, делая это по меньшей мере в течение 20 секунд под теплой водой, что позволит избежать попадания в организм различных вирусов. Также следует избавиться от привычки трогать лицо руками или тереть глаза, поскольку такое действие может на более чем 40% повысить риск проблем с верхними дыхательными путями. Укрепить иммунитет человеку помогут занятия йогой, медитация и физические упражнения. В холодные периоды важно держать ноги в тепле, для чего стоит дома носить тапочки. В противном случае тело начнет сокращать приток крови, повышая уязвимость организма для различных вирусов.

Снизить риски развития болезни может даже просмотр телевизора, но речь идет только о юмористических передачах, а тратить на них нужно не более получаса. Кроме того, важно следить за здоровьем собственного кишечника, для чего нужно правильно питаться, также можно принимать различные пробиотические добавки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Антон Гусев наконец-то
Мария Кохно пригласила Романа Гриценко
Джорджин Вудс пытается помириться с
Хореограф Евгений Папунаишвили
Ирина Пинчук рассталась с Валерием
Режиссер Батаев рассказал о встрече с
КАМАЗ делает более строгими требования
Майя Донцова получила солнечный ожог на
Алексей Панин рассказал о духовном
Гарик Харламов заявил в прямом эфире,
В Женеве дебютировал родстер Mazda MX-5
Актриса Елена Санаева о Владимире
Саша Черно оправдалась за завтрак
Андрей Черкассов недоволен возвращением
Эксперты назвали любимый жанр порно
Илья Яббаров сдал помолвочное кольцо
На съемках сериала “Шифр” Екатерина
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали
Валерия Фрост назвала Захара Саленко
Эксперты рассказали о привычках,
Ольга Бузова и Анастасия Волочкова
Житель Владимира умер после победы в
Ольга Орлова появилась на дне рождении
Ученые: Потеря веса зависит от времени
Ученые объяснили, почему человек
Власти РФ продолжат индексировать
Актер Александр Олешко прокомментировал
Ольга Бузова научила Гарика Харламова и
Исследования американских ученых
Актер Евгений Князев считает смерть
Просмотреть все новости