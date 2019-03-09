Эксперты рассказали о привычках, которые помогут никогда не болеть





Прежде всего, нужно регулярно мыть руки с мылом, делая это по меньшей мере в течение 20 секунд под теплой водой, что позволит избежать попадания в организм различных вирусов. Также следует избавиться от привычки трогать лицо руками или тереть глаза, поскольку такое действие может на более чем 40% повысить риск проблем с верхними дыхательными путями. Укрепить иммунитет человеку помогут занятия йогой, медитация и физические упражнения. В холодные периоды важно держать ноги в тепле, для чего стоит дома носить тапочки. В противном случае тело начнет сокращать приток крови, повышая уязвимость организма для различных вирусов.Снизить риски развития болезни может даже просмотр телевизора, но речь идет только о юмористических передачах, а тратить на них нужно не более получаса. Кроме того, важно следить за здоровьем собственного кишечника, для чего нужно правильно питаться, также можно принимать различные пробиотические добавки.