Эксперты рассказали о привычках, которые помогут никогда не болеть
Эксперты рассказали о привычках, благодаря которым можно заметно сократить риски подхватить простуду. Для этого нужно регулярно следовать нескольким простым правилам.
Прежде всего, нужно регулярно мыть руки с мылом, делая это по меньшей мере в течение 20 секунд под теплой водой, что позволит избежать попадания в организм различных вирусов. Также следует избавиться от привычки трогать лицо руками или тереть глаза, поскольку такое действие может на более чем 40% повысить риск проблем с верхними дыхательными путями. Укрепить иммунитет человеку помогут занятия йогой, медитация и физические упражнения. В холодные периоды важно держать ноги в тепле, для чего стоит дома носить тапочки. В противном случае тело начнет сокращать приток крови, повышая уязвимость организма для различных вирусов.
Снизить риски развития болезни может даже просмотр телевизора, но речь идет только о юмористических передачах, а тратить на них нужно не более получаса. Кроме того, важно следить за здоровьем собственного кишечника, для чего нужно правильно питаться, также можно принимать различные пробиотические добавки.
Прежде всего, нужно регулярно мыть руки с мылом, делая это по меньшей мере в течение 20 секунд под теплой водой, что позволит избежать попадания в организм различных вирусов. Также следует избавиться от привычки трогать лицо руками или тереть глаза, поскольку такое действие может на более чем 40% повысить риск проблем с верхними дыхательными путями. Укрепить иммунитет человеку помогут занятия йогой, медитация и физические упражнения. В холодные периоды важно держать ноги в тепле, для чего стоит дома носить тапочки. В противном случае тело начнет сокращать приток крови, повышая уязвимость организма для различных вирусов.
Снизить риски развития болезни может даже просмотр телевизора, но речь идет только о юмористических передачах, а тратить на них нужно не более получаса. Кроме того, важно следить за здоровьем собственного кишечника, для чего нужно правильно питаться, также можно принимать различные пробиотические добавки.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:16