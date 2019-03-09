Обнародованы особенности малоизвестной модели «Нива» 80-х для Франции
Создаваемый в СССР внедорожник «Нива» имел много разных версий, о которых отечественные автолюбители могли и не слышать. В 80-х во Францию, к примеру, поставляли модель под названием Grange Large.
Чтобы «Нива» соответствовала европейскому рынку, доработкой ее дизайна занималась фирма Posh S.A. Инженеры компании смогли придать «советской» внешности автомобиля элементы элегантного стиля, который более трех десятков лет назад был модным в Старом Свете.
На крыше «Нивы» имелся эксклюзивный компактный спойлер, который придавал внедорожнику современный вид, воздухозаборник с капотом отлично сочетались с модернизированной радиаторной решеткой. Радовали глаза французского автолюбителя пятиспицевые диски на колесах оригинального дизайна и черно-серые полосы вдоль боков кузова, который в свою очередь был оснащен классическим обвесом, измененными порогами и бамперами.
Во Франции европейского вида «Нива» продавалась в белом и красном цвете. В салоне имелись обтянутый кожей руль и широкие сидения для водителя и пассажиров.
Чтобы «Нива» соответствовала европейскому рынку, доработкой ее дизайна занималась фирма Posh S.A. Инженеры компании смогли придать «советской» внешности автомобиля элементы элегантного стиля, который более трех десятков лет назад был модным в Старом Свете.
На крыше «Нивы» имелся эксклюзивный компактный спойлер, который придавал внедорожнику современный вид, воздухозаборник с капотом отлично сочетались с модернизированной радиаторной решеткой. Радовали глаза французского автолюбителя пятиспицевые диски на колесах оригинального дизайна и черно-серые полосы вдоль боков кузова, который в свою очередь был оснащен классическим обвесом, измененными порогами и бамперами.
Во Франции европейского вида «Нива» продавалась в белом и красном цвете. В салоне имелись обтянутый кожей руль и широкие сидения для водителя и пассажиров.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:50