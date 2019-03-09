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Австралийскую коммуну держит в страхе неизвестный монстр

В коммуне «Солнечный берег», расположенной в Австралии в штате Квинсленд, появился неизвестный монстр. Он ворует у местных фермеров домашних животных и держит в страхе всю округу.

Австралийскую коммуну держит в страхе неизвестный монстр

Один из очевидцев рассказал, что застал неизвестное существо на своей территории. При этом местный житель не смог дать точного описания монстра, поскольку видел только размытый силуэт. Из-за такой неопределенности начали распространяться слухи о том, что на ферме появился пришелец, не имеющий материального тела. Также мужчина предполагает, что монстром может оказаться снежный человек, ведь существо обладает огромной силой и смогло сорвать с петель ворота.

Местные жители полностью исключают хищных животных, так как на месте пропажи скота и птиц нет следов борьбы и крови. Полиция и местные власти никак не могут разобрать в происходящем, но при этом не отрицают, что подобные заявления к ним начали поступать все чаще. Также чиновники отмечают, что коммуна живет вдали от цивилизации и не любит чужаков, что еще больше затрудняет расследование.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:37

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