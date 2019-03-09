Австралийскую коммуну держит в страхе неизвестный монстр
В коммуне «Солнечный берег», расположенной в Австралии в штате Квинсленд, появился неизвестный монстр. Он ворует у местных фермеров домашних животных и держит в страхе всю округу.
Один из очевидцев рассказал, что застал неизвестное существо на своей территории. При этом местный житель не смог дать точного описания монстра, поскольку видел только размытый силуэт. Из-за такой неопределенности начали распространяться слухи о том, что на ферме появился пришелец, не имеющий материального тела. Также мужчина предполагает, что монстром может оказаться снежный человек, ведь существо обладает огромной силой и смогло сорвать с петель ворота.
Местные жители полностью исключают хищных животных, так как на месте пропажи скота и птиц нет следов борьбы и крови. Полиция и местные власти никак не могут разобрать в происходящем, но при этом не отрицают, что подобные заявления к ним начали поступать все чаще. Также чиновники отмечают, что коммуна живет вдали от цивилизации и не любит чужаков, что еще больше затрудняет расследование.
Один из очевидцев рассказал, что застал неизвестное существо на своей территории. При этом местный житель не смог дать точного описания монстра, поскольку видел только размытый силуэт. Из-за такой неопределенности начали распространяться слухи о том, что на ферме появился пришелец, не имеющий материального тела. Также мужчина предполагает, что монстром может оказаться снежный человек, ведь существо обладает огромной силой и смогло сорвать с петель ворота.
Местные жители полностью исключают хищных животных, так как на месте пропажи скота и птиц нет следов борьбы и крови. Полиция и местные власти никак не могут разобрать в происходящем, но при этом не отрицают, что подобные заявления к ним начали поступать все чаще. Также чиновники отмечают, что коммуна живет вдали от цивилизации и не любит чужаков, что еще больше затрудняет расследование.
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:37