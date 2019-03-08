Земля является тюрьмой для человечества - Уфологи





Эксперт объяснил свою гипотезу, по которой человек является потомком инопланетян, сделавших Землю его тюрьмой. К такой идее уфолог пришёл, размышляя, почему люди так слабо приспособлены к условиям жизни на планете по сравнению с животными. Из-за слишком большой гравитации тело начинает страдать от плоскостопия, болей в спине и опорно-двигательном аппарате.Также роды у животных проходят куда легче, чем у людей с большой головой. Без врачебной помощи у ребёнка и матери есть риски получить травму или вовсе погибнуть. Ультрафиолет опасен для человеческой кожи и может вызвать рак.Часто люди сталкиваются с расстройством сна, ведь изначально жили на планете, где сутки длятся 25 часов. Сильвер считает, что на Земле человечество появилось 60-200 тысяч лет назад.Как Адама и Еву, людей могли сослать в своеобразную тюрьму за какие-то грехи. Предки человека, предположительно, прибыли из системы Альфа Центавра.