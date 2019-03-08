АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Земля является тюрьмой для человечества - Уфологи

Американский уфолог Эллис Сильвер предположил, что Земля является тюрьмой для человечества. Вид изначально приспособлен к 25-часовым суткам и более низкой гравитации.
Земля является тюрьмой для человечества - Уфологи

Эксперт объяснил свою гипотезу, по которой человек является потомком инопланетян, сделавших Землю его тюрьмой. К такой идее уфолог пришёл, размышляя, почему люди так слабо приспособлены к условиям жизни на планете по сравнению с животными. Из-за слишком большой гравитации тело начинает страдать от плоскостопия, болей в спине и опорно-двигательном аппарате.

Также роды у животных проходят куда легче, чем у людей с большой головой. Без врачебной помощи у ребёнка и матери есть риски получить травму или вовсе погибнуть. Ультрафиолет опасен для человеческой кожи и может вызвать рак.

Часто люди сталкиваются с расстройством сна, ведь изначально жили на планете, где сутки длятся 25 часов. Сильвер считает, что на Земле человечество появилось 60-200 тысяч лет назад.

Как Адама и Еву, людей могли сослать в своеобразную тюрьму за какие-то грехи. Предки человека, предположительно, прибыли из системы Альфа Центавра.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Учусь заново ходить»: Вячеслав Малежик
Поклонники подозревают, что Сергей
Анна Калашникова рассказала о своих
В небе над Амстердамом парил НЛО
Сергей Захарьяш путешествует по Европе
Наталья Рудова не может встать с
Хореограф Мигель резко высказался о
Певица Жанна Агузарова изменилась до
НАТО готовится ответить на размещение
В честь 8 марта Тимати навестил больных
Экс-участница "Дом-2" Дана Николенко
Астрономы пытаются разгадать тайну
Житель Ростова-на-Дону 40 минут
Беременная Меган Маркл получила от
В Московском метрополитене сотрудники 8
Андрей Малахов посадил своего
Максим Галкин пожалел живущих в
В Сети показали «правильный» способ
Земля является тюрьмой для человечества
В Санкт-Петербурге феминистка с газовым
Ученые: Недосыпание негативно влияет на
Алексей Макаров показал колбасу в виде
Назван ТОП-5 самых полезных
Никита Джигурда пришел поддержать
Захар Саленко показал ролик с Ириной
Эдгард Запашный пошутил над «банально»
Александра Черно в конкурсе "Свадьба на
Сергей Шнуров в стихах пожаловался на
Ксения Собчак получила праздничный
Эксперты назвали имена женщин, у
Просмотреть все новости