В честь 8 марта владельцы PlayStation 4 получили подарок

Автором темы выступила художница Чоро Чой, являющаяся сотрудницей студии Guerrilla Games. В теме она изобразила десяток наиболее ярких и полюбившихся публике героинь из эксклюзивных игр, ориентированных непосредственно на PlayStation 4. В их числе оказались персонажи из таких проектов, как The Last of Us, Gravity Rush, Uncharted, а также Horizon Zero Dawn, “Detroit: Стать человеком” и других.У пользователей имеется возможность бесплатно загрузить приуроченную к празднику тему, притом как непосредственно с консоли, так и с ПК. Доступно соответствующее оформление в официальном магазине PSN.