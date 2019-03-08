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В честь 8 марта владельцы PlayStation 4 получили подарок

В честь 8 марта владельцы консолей PlayStation 4 получили от разработчика приятный подарок. В частности, геймеры смогут получить приуроченную к Международному женскому дню динамическую тему для приставки.
В честь 8 марта владельцы PlayStation 4 получили подарок

Автором темы выступила художница Чоро Чой, являющаяся сотрудницей студии Guerrilla Games. В теме она изобразила десяток наиболее ярких и полюбившихся публике героинь из эксклюзивных игр, ориентированных непосредственно на PlayStation 4. В их числе оказались персонажи из таких проектов, как The Last of Us, Gravity Rush, Uncharted, а также Horizon Zero Dawn, “Detroit: Стать человеком” и других.

У пользователей имеется возможность бесплатно загрузить приуроченную к празднику тему, притом как непосредственно с консоли, так и с ПК. Доступно соответствующее оформление в официальном магазине PSN.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:05

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