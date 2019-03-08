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Наталья Подольская прокомментировала слухи о беременности

Недавно в Сети начали говорить о 2-ой беременности супруги Владимира Преснякова. Накануне в соцсети Instagram Наталья Подольская прокомментировала эти слухи.

Наталья Подольская прокомментировала слухи о беременности

Владимир Пресняков и его возлюбленная Наталья Подольская воспитывают сына Артемия, который появился на свет после 10 лет брака. Не так давно в Сети начала распространяться информация о том, что исполнительница беременна. Накануне в Instagram Наталья Подольская опубликовала большой пост. Она сообщила, что к ней подошла няня ее сына и спросила, действительно ли певица находится в "интересном положении". Тогда знаменитость зашла в Интернет и прочитала о слухах на эту тему. Наталья Подольская сообщила, что они с Владимиром Пресняковым очень хотят еще одного ребенка, но пока говорить о беременности рано.

Наталья Подольская прокомментировала слухи о беременности

Певица пояснила, что она худая, и как только съест немного лишнего, ее живот начинает выпирать. Подписчики написали большое количество комментариев, в которых пожелали исполнительнице, чтобы все ее мечты сбылись. Пост знаменитости набрал более 21 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:46

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