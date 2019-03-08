Сергей Лазарев сообщил о 16-летии дебютного альбома группы Smash!!

"Как быстро время летит! Да, Владька? А помните эту пластинку вы? Какой из треков был любимым?", - поинтересовался Лазарев у подписчиков.

"У меня были развешены на стенах ваши постеры, с девчонками было принято рассуждать, кто нравится из группы: "беленький" или "чёрненький", - признались фанатки Лазарева.

Лазарев опубликовал на странице в соцсети обложку своего первого альбома, который был выпущен в составе группы Smash!!. 16 лет прошло с тех пор, как они с Топаловым прославились на всю страну и за её пределами как талантливый мужской дуэт. Певцы смогли продать больше миллиона кассет и дисков, хотя сетевых продаж в те годы ещё не существовало. "Freeway" присвоили статус золотого, а синглы получали первые места в хит-парадах.Поклонницы музыкантов поделились впечатлениями и воспоминаниями об их первых песнях. Особенно слушателям полюбились треки "Belle", "Молитва" и "Talk to me".