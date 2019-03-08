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Сергей Лазарев сообщил о 16-летии дебютного альбома группы Smash!!

Сергей Лазарев сообщил в Instagram о 16-летии дебютного альбома группы Smash!! "Freeway". Музыкант вспомнил, какого большого успеха они добились с Владом Топаловым.
Сергей Лазарев сообщил о 16-летии дебютного альбома группы Smash!!

Лазарев опубликовал на странице в соцсети обложку своего первого альбома, который был выпущен в составе группы Smash!!. 16 лет прошло с тех пор, как они с Топаловым прославились на всю страну и за её пределами как талантливый мужской дуэт. Певцы смогли продать больше миллиона кассет и дисков, хотя сетевых продаж в те годы ещё не существовало. "Freeway" присвоили статус золотого, а синглы получали первые места в хит-парадах.

"Как быстро время летит! Да, Владька? А помните эту пластинку вы? Какой из треков был любимым?", - поинтересовался Лазарев у подписчиков.

Поклонницы музыкантов поделились впечатлениями и воспоминаниями об их первых песнях. Особенно слушателям полюбились треки "Belle", "Молитва" и "Talk to me".

"У меня были развешены на стенах ваши постеры, с девчонками было принято рассуждать, кто нравится из группы: "беленький" или "чёрненький", - признались фанатки Лазарева.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:38

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