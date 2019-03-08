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Китайские ученые обнаружили гены «человека-муравья»

Китайские исследователи из Нанкинского медицинского университета смогли обнаружить несколько необычных генов. Они способны регулировать размеры органов и тел грызунов, как это показано в американской научно-фантастической картине «Человек-муравей».

Китайские ученые обнаружили гены «человека-муравья»

Как рассказал автор проекта, профессор Сюй Юйцзюнь, данное открытие позволит разработать новые методы для борьбы с онкологическими заболеваниями. В ходе исследования генетики удалили у эмбрионов грызунов гены Pum1 и Pum 2, а после выяснили, что тела новорожденных животных получились меньше нормы. Влияние факторов питания и гормонов роста ученые полностью исключили.

По словам профессора, исключение генов не отразилось на продолжительности жизни или состоянии здоровья мышей. Исследователи наблюдали за подопытными 96 дней, но не выявили серьезных дефектов у особей.

Исследование показало: скорость развития клеток и внутренних органов при отсутствии гена Pum1 замедляется, а это ведет к уменьшению их количества. Гены являются регуляторами в процессе синтеза белка и рибонуклеиновой кислоты (РНК), так как контролируют полиферацию клеток.

По мнению экспертов, ген Pum 2 оказывает влияние на вес мышей, однако он не так важен по сравнению с первым геном. Удаление образцов помогло генетикам точно отрегулировать размеры грызунов.
Китайские ученые обнаружили гены «человека-муравья»

Открытие китайских специалистов может оказать огромное влияние на лечение опухолей, чье появление связано с бесконтрольно размножающимися клетками. Благодаря генетической инженерии, регулирующей скорость полиферации клеток, возможно создать новые методы лечения рака.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:00

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