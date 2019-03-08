Китайские ученые обнаружили гены «человека-муравья»
Китайские исследователи из Нанкинского медицинского университета смогли обнаружить несколько необычных генов. Они способны регулировать размеры органов и тел грызунов, как это показано в американской научно-фантастической картине «Человек-муравей».
Как рассказал автор проекта, профессор Сюй Юйцзюнь, данное открытие позволит разработать новые методы для борьбы с онкологическими заболеваниями. В ходе исследования генетики удалили у эмбрионов грызунов гены Pum1 и Pum 2, а после выяснили, что тела новорожденных животных получились меньше нормы. Влияние факторов питания и гормонов роста ученые полностью исключили.
По словам профессора, исключение генов не отразилось на продолжительности жизни или состоянии здоровья мышей. Исследователи наблюдали за подопытными 96 дней, но не выявили серьезных дефектов у особей.
Исследование показало: скорость развития клеток и внутренних органов при отсутствии гена Pum1 замедляется, а это ведет к уменьшению их количества. Гены являются регуляторами в процессе синтеза белка и рибонуклеиновой кислоты (РНК), так как контролируют полиферацию клеток.
По мнению экспертов, ген Pum 2 оказывает влияние на вес мышей, однако он не так важен по сравнению с первым геном. Удаление образцов помогло генетикам точно отрегулировать размеры грызунов.
Открытие китайских специалистов может оказать огромное влияние на лечение опухолей, чье появление связано с бесконтрольно размножающимися клетками. Благодаря генетической инженерии, регулирующей скорость полиферации клеток, возможно создать новые методы лечения рака.
Как рассказал автор проекта, профессор Сюй Юйцзюнь, данное открытие позволит разработать новые методы для борьбы с онкологическими заболеваниями. В ходе исследования генетики удалили у эмбрионов грызунов гены Pum1 и Pum 2, а после выяснили, что тела новорожденных животных получились меньше нормы. Влияние факторов питания и гормонов роста ученые полностью исключили.
По словам профессора, исключение генов не отразилось на продолжительности жизни или состоянии здоровья мышей. Исследователи наблюдали за подопытными 96 дней, но не выявили серьезных дефектов у особей.
Исследование показало: скорость развития клеток и внутренних органов при отсутствии гена Pum1 замедляется, а это ведет к уменьшению их количества. Гены являются регуляторами в процессе синтеза белка и рибонуклеиновой кислоты (РНК), так как контролируют полиферацию клеток.
По мнению экспертов, ген Pum 2 оказывает влияние на вес мышей, однако он не так важен по сравнению с первым геном. Удаление образцов помогло генетикам точно отрегулировать размеры грызунов.
Открытие китайских специалистов может оказать огромное влияние на лечение опухолей, чье появление связано с бесконтрольно размножающимися клетками. Благодаря генетической инженерии, регулирующей скорость полиферации клеток, возможно создать новые методы лечения рака.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:00