Китайские ученые обнаружили гены «человека-муравья»





Как рассказал автор проекта, профессор Сюй Юйцзюнь, данное открытие позволит разработать новые методы для борьбы с онкологическими заболеваниями. В ходе исследования генетики удалили у эмбрионов грызунов гены Pum1 и Pum 2, а после выяснили, что тела новорожденных животных получились меньше нормы. Влияние факторов питания и гормонов роста ученые полностью исключили.По словам профессора, исключение генов не отразилось на продолжительности жизни или состоянии здоровья мышей. Исследователи наблюдали за подопытными 96 дней, но не выявили серьезных дефектов у особей.Исследование показало: скорость развития клеток и внутренних органов при отсутствии гена Pum1 замедляется, а это ведет к уменьшению их количества. Гены являются регуляторами в процессе синтеза белка и рибонуклеиновой кислоты (РНК), так как контролируют полиферацию клеток.По мнению экспертов, ген Pum 2 оказывает влияние на вес мышей, однако он не так важен по сравнению с первым геном. Удаление образцов помогло генетикам точно отрегулировать размеры грызунов.Открытие китайских специалистов может оказать огромное влияние на лечение опухолей, чье появление связано с бесконтрольно размножающимися клетками. Благодаря генетической инженерии, регулирующей скорость полиферации клеток, возможно создать новые методы лечения рака.