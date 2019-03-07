В Екатеринбурге мёртвый мужчина пролежал у тротуара 4 часа подряд





Как сообщают пользователи паблика "Инцидент Екатеринбург" соцсети "ВКонтакте", 7 марта в 10 часов утра в микрорайоне ЖБИ обнаружился труп мужчины. Тело лежало у тротуара возле магазина на Сиреневом бульваре. На место происшествия выезжали работники реанимации и ППС.Тело накрыли и охраняли в течение четырёх часов, однако в морг не увозили. Жители Екатеринбурга пожаловались на жуткую картину, которую им довелось наблюдать.По одной из версий следствия, смерть мужчины криминального характера не несёт. В третьем часу дня его убрали с улицы и отвезли на судебно-медицинскую экспертизу. СУ СК РФ в Свердловской области выясняет все обстоятельства происшествия.