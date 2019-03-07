В Сети появилось фото бывшей жены Курбана Омарова

«Куда Омаров вообще смотрел?! Теперь понятно, в кого Омар такой красавчик!», «Какая женщина красивая.. Очевидно же, что Курбан «проиграл», когда решил отпустить ее и взять в жены Бородулю», - продолжают писать в Сети.





По мнению многочисленных интернет-пользователей, экс-жена Омарова куда симпатичнее его теперешней супруги – ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной.Не секрет, что у Бородиной очень много преданных поклонников, однако и недоброжелателей не меньше. Злопыхатели Ксении очень тщательно просматривают все ее снимки, видеозаписи и Stories, чтобы в очередной раз раскритиковать.На днях в социальных сетях появилось фото, на котором, как оказалось, изображена бывшая жена Омарова – супруга Бородиной. Нужно сказать, что фолловеры тут же решили сравнить Ксению и ее предшественницу.По словам антифанатов ведущей «Дома-2», Ксюша «проигрывает» экс-супруге Курбана в красоте. Также хейтеры заявили, что бизнесмен явно «погорячился», когда променял мать своего сына на Бородину.К слову, больше всего недоброжелатели Ксении возмущены тем, что Курбан променял женщину с натуральной красотой на даму мало того, что с завышенными требованиями, так еще и полностью «переделанную».