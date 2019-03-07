"Военная Ипотека" от Промсвязьбанка с низкой ставкой в 8,9%





"Промсвязьбанк", активно работает с военным ипотечным кредитованием. Данными программами, пользуется все больше военных. Самая популярная программа ипотеки, связана с рефинансированием базовых ставок, взятых на оплату ипотеки с других банков. За такой помощью обращаются 85% военных страны, из общего контингента данного сектора. Всего же, объем выдачи военного ипотечного кредитования, составляет 5 миллиардов рублей. Банку есть куда стремиться. Так по подсчетам банка, ипотека для военных это не только, те самые 5 миллиардов рублей, которые имеются теперь в банковских портфелях банка. Это также и другие средства, на общую сумму в 395 миллиардов рублей. Есть много работы, по развитию данного вида ипотечного кредитования.Возможность взять ипотеку, ниже основной процентной ставки. Военнослужащий может взять ипотеку под условную ставку кредитования в 8,9%. На 2018 год, все проделанные действия, связанные с понижением процентной ставки, являются прорывными. Здесь, в большей степени, помогли постановления Правительства РФ, по понижению процентной ставки. Чтобы привлечь, к военному кредитованию, как можно больше клиентов "Промсвязьбанк", планирует перевести оформление кредитования, в электронную форму, упростив процесс получения денег и внесения процентной ставки, на счет до минимальных действий. Это будет, по мнению банка, не просто взятие "военной ипотеки", но и внесения приобретенной жилищной площади, в данные жилищного реестра.За год существования данной финансовой программы, было взято кредитов 7 тысячами человек. Также особенным моментом для компании, было заключение тысячного договора на предоставление "военной ипотеки". Тем человеком, кто изъявил такое желание взять кредит, является офицер Вооруженных Сил России - Михаил Боруков. Благодаря рефинансированию, процентная ставка снизилась с 12% до 8,9%. В итоге ежемесячный платеж Борукова, стал меньше. Ему нужно будет платить 22 500 рублей за месяц. В итоге, с учетом всех моментов выплаты, Михаил экономит 1,8 миллионов рублей по ипотечным выплатам.Есть также и другие моменты успеха военной ипотеки. Это касается больше видов того жилья, которое берется под подобную ипотеку. Около 60% жилищного фонда, приобретаемых, с помощью ипотечного кредитования военными, является вторичное жилье. Ипотечный портфель по данному сектору жилья, составляет 24 миллиарда рублей.Средний кредит, на конец 2018 года, составляет 2,38 миллионов рублей. Если разделять средний кредит по секциям, в плане приобретения жилья, то тут ситуация, будет выглядеть немного другим образом. По новому жилью средняя сумма кредита составляет 2,89 миллионов рублей, а по вторичному жилью, средний кредит равен значению 2,06 миллионов рублей. Все кредиты, приобретаемые с помощью военной ипотеки, только в национальной валюте."Промсвязьбанк", считает, что взятия такого кредита военнослужащими, это выход в плане решения жилищного вопроса. Военным, предоставляется минимальный процент внесения первоначального взноса, как гарантии оплаты, за существующие услуги. На данное время он составляет всего 10%.