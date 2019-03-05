Учёные рассказали, почему люди и животные нуждаются во сне





Учёные многих стран на протяжении долгих лет не могли выяснить функцию сна. Основные понятия сводились к отдыху организма после дневной активности, тем не менее, специалисты фиксировали различные сигналы, чьё предназначение пока изучено не полностью. Работая в данной области, биологи установили, нарушение колебаний этих волн приводит к развитию таких болезней как Альцгеймер и быстрому старению. В ходе опытов специалистам удалось раскрыть влияние сигналов на организм и они провели опытный эксперимент, надеясь доказать правоту своей гипотезы. Для этого был поставлен опыт на рыбах-зебрах, в ходе которого специалисты меняли ДНК животных, встраивая в неё иной набор генов, в результате удалось зафиксировать увеличение нарушений в геноме.В качестве вывода исследователи привели пример, рассказав о ремонте автомобильных дорог. Наиболее подходящим временем для этого является ночь, и аналогичные процессы происходят в живых организмах. Вводя тело в сон, мозг начинает ремонтировать ДНК, и пока человек или животное спит, его генные ячейки восстанавливаются.