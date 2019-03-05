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Официальная презентация смартфона Xiaomi Redmi 7 состоится 6 марта

Стало известно, что официальная презентация смартфона Xiaomi Redmi 7, который получит топовую камеру, состоится 6 марта в испанском Мадриде. Эти данные были опубликованы в соцсети Facebook на странице китайского бренда.
Официальная презентация смартфона Xiaomi Redmi 7 состоится 6 марта

Эксперты склоняются к тому, что это будет локальный запуск ранее представленной модели Redmi Note 7. Дело в том, что на рекламном баннере, размещенном в Facebook, указан также хэштег #48MPforEveryone. Вероятнее всего, новый смартфон оснастят камерой на 48 Мп, как и у его предшественников. Речь идет о моделях Redmi Note 7 и Note 7 Pro. Технические характеристики Xiaomi Redmi 7 пока не разглашаются.

В начале года Redmi отделился от компании Xiaomi, став самостоятельным брендом. Данный суббренд производит только бюджетные гаджеты. Модель Xiaomi Redmi 7 станет третьим по счету смартфоном. Следует отметить, что пользователи были приятно удивлены камерой на 48 Мп первого устройства, которая порадовала своим высоким разрешением. Модель Redmi Note 7 Pro получила процессор Snapdragon 710 и оснащена 6 или 8 гигабайтами ОЗУ. Относительно встроенной памяти, то смартфон может похвастаться 128 или 256 гигабайтами соответственно.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:23

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