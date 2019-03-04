Виктория Лопырева озвучила причину своего решения рожать в Майами

В своем профиле Виктория Лопырева призналась, что всегда больше любила теплую и солнечную погоду, а московские зимы ей не слишком по душе. Однако звезда сразу решила, что будет рожать именно в Москве, она даже нашла в столице “идеального врача”, который несколько раз успешно принимал роды у ее знакомых. Первая половина беременности прошла быстро, тогда модель представляла РФ в рамках ЧМ-2018 по футболу, а затем отец малыша попросил возлюбленную побольше находиться дома и заботиться о своем здоровье.Спустя время Лопырева начала чувствовать, что в холоде и с постоянной усталостью ей трудно, поэтому попросила избранника хотя бы на неделю взять ее в тепло. В итоге роды прошли именно в Майами, где погода и окружающие условия полностью отвечают запросам 35-летней модели.