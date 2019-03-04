Грудное кормление благоприятно сказалось на размере бюста звезды «Дом-2» Нелли Ермолаевой

«Нелли, у Вас так грудь увеличилась! Я представляю, какие у Вас бедной растяжки теперь..», «Ермолаева, а ты уже задумывалась по поводу пластики? Все мы хорошо знаем, чем заканчивается кормление грудью, а ты вообще целый год Мирона кормила..», - пишут в Сети.

По мнению интернет-пользователей, телезнаменитости очень идет материнство.Несколько часов назад Ермолаева впервые после появления на свет наследника Мирона разместила у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в топике с глубоким декольте.Не секрет, что до сегодняшнего дня Нелли то и дело пыталась скрывать свою грудь и теперь, по словам читателей, им стало понятно, зачем звезда «Дома-2» это делала. В первые дни рождения мальчика Ермолаева призналась поклонникам, что планирует кормить Мирона до того момента пока ему не исполниться годик.Если посмотреть последние снимки Нелли и Stories то сложно не заметить, что грудь молодой мамочки увеличилась в размерах в несколько раз. Этот момент поспешили обсудить в социальных сетях и фанаты Ермолаевой, которые продолжают интересоваться у звезды «Дома-2», будет ли она делать себе пластическую операцию на груди.К слову, Нелли пока никак не отреагировала на вопросы многочисленных читателей. По мнению преданных фанатов Ермолаевой, подобные вопросы экс-участница «Дома-2» просто не хочет обсуждать в Сети.