АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Масленица: История и традиции весеннего праздника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Грудное кормление благоприятно сказалось на размере бюста звезды «Дом-2» Нелли Ермолаевой

Кормление грудью весьма благоприятно отразилось на формах бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаевой.

По мнению интернет-пользователей, телезнаменитости очень идет материнство.

Грудное кормление благоприятно сказалось на размере бюста звезды «Дом-2» Нелли Ермолаевой

Несколько часов назад Ермолаева впервые после появления на свет наследника Мирона разместила у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в топике с глубоким декольте.

Не секрет, что до сегодняшнего дня Нелли то и дело пыталась скрывать свою грудь и теперь, по словам читателей, им стало понятно, зачем звезда «Дома-2» это делала. В первые дни рождения мальчика Ермолаева призналась поклонникам, что планирует кормить Мирона до того момента пока ему не исполниться годик.

Если посмотреть последние снимки Нелли и Stories то сложно не заметить, что грудь молодой мамочки увеличилась в размерах в несколько раз. Этот момент поспешили обсудить в социальных сетях и фанаты Ермолаевой, которые продолжают интересоваться у звезды «Дома-2», будет ли она делать себе пластическую операцию на груди.

Грудное кормление благоприятно сказалось на размере бюста звезды «Дом-2» Нелли Ермолаевой

«Нелли, у Вас так грудь увеличилась! Я представляю, какие у Вас бедной растяжки теперь..», «Ермолаева, а ты уже задумывалась по поводу пластики? Все мы хорошо знаем, чем заканчивается кормление грудью, а ты вообще целый год Мирона кормила..», - пишут в Сети.

К слову, Нелли пока никак не отреагировала на вопросы многочисленных читателей. По мнению преданных фанатов Ермолаевой, подобные вопросы экс-участница «Дома-2» просто не хочет обсуждать в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Андрей Чуев похудел на
Медики опровергли наиболее
Ученые: В случае инфаркта женщины чаще
Volvo ограничит скорость своих
Алена Савкина опубликовала в Instagram
В Японии ученые разработали
Мужа-итальянца Сати Казановой не
Грудное кормление благоприятно
Комиссия по этике рекомендовала уволить
Павел Воля выразил свои соболезнования
Певица Валерия назвала один из важных
«Сначала решить вопрос с бензином»:
Звезда «Дом-2» Лиза Шароха рассказала,
Пародист Александр Песков помещен в
Игорь Николаев поделился архивным фото
Астрофизики рассказали о плохой погоде
На корабле Черноморского флота погиб
После отказа от курения Влад Топалов
Анастасия Волочкова не имела
В Великобритании ученые случайно нашли
Суд взыскал с Тимати 30 000 рублей за
ГАЗ с 2020 года начнет выпускать
Ученые рассказали, меняются ли
Mercedes-Benz представил родстер AMG GT
Главными виновниками вымирания животных
Мария Шарапова побывала на ужине с
Анастасия Волочкова гордится умом и
Екатерину Варнаву возмущает негативная
Звезда «Дом-2» Мария Кохно вместе со
Скарлетт Йоханссон собирается выйти
Просмотреть все новости