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Мужа-итальянца Сати Казановой не пустили в Россию

Сати Казанова откровенно призналась, что ее мужа-итальянца Стефано Тиоццо не пустили на территорию России. Пара уже несколько лет счастлива вместе, но статус гражданина Италии мешает избраннику беспрепятственно видеться с певицей.
Мужа-итальянца Сати Казановой не пустили в Россию

Как призналась Сати Казанова журналистам, обычно Стефано Тиоццо беспрепятственно попадал в Россию. Однако в период проведения на территории России ЧМ-2018 правила на таможне пришлось ужесточить, а у итальянца тогда было два паспорта. Из-за частых перелетов в старом документе не осталось места, а попытки помочь мужчине въехать в РФ не принесли результата. Избранник звезды был очень расстроен ситуацией, ему пришлось возвращаться в Италию и решать проблемы с документами.
Мужа-итальянца Сати Казановой не пустили в Россию

Основную часть свободного времени Тиоццо старается проводить с женой в России, однако из-за особенностей работы вынужден часто путешествовать. Сати Казанова нередко делится снимками с мужем в соцсетях, не стесняясь открыто выражать чувства к нему.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:30

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