Мужа-итальянца Сати Казановой не пустили в Россию





Как призналась Сати Казанова журналистам, обычно Стефано Тиоццо беспрепятственно попадал в Россию. Однако в период проведения на территории России ЧМ-2018 правила на таможне пришлось ужесточить, а у итальянца тогда было два паспорта. Из-за частых перелетов в старом документе не осталось места, а попытки помочь мужчине въехать в РФ не принесли результата. Избранник звезды был очень расстроен ситуацией, ему пришлось возвращаться в Италию и решать проблемы с документами.Основную часть свободного времени Тиоццо старается проводить с женой в России, однако из-за особенностей работы вынужден часто путешествовать. Сати Казанова нередко делится снимками с мужем в соцсетях, не стесняясь открыто выражать чувства к нему.