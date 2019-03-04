Мужа-итальянца Сати Казановой не пустили в Россию
Сати Казанова откровенно призналась, что ее мужа-итальянца Стефано Тиоццо не пустили на территорию России. Пара уже несколько лет счастлива вместе, но статус гражданина Италии мешает избраннику беспрепятственно видеться с певицей.
Как призналась Сати Казанова журналистам, обычно Стефано Тиоццо беспрепятственно попадал в Россию. Однако в период проведения на территории России ЧМ-2018 правила на таможне пришлось ужесточить, а у итальянца тогда было два паспорта. Из-за частых перелетов в старом документе не осталось места, а попытки помочь мужчине въехать в РФ не принесли результата. Избранник звезды был очень расстроен ситуацией, ему пришлось возвращаться в Италию и решать проблемы с документами.
Основную часть свободного времени Тиоццо старается проводить с женой в России, однако из-за особенностей работы вынужден часто путешествовать. Сати Казанова нередко делится снимками с мужем в соцсетях, не стесняясь открыто выражать чувства к нему.
Как призналась Сати Казанова журналистам, обычно Стефано Тиоццо беспрепятственно попадал в Россию. Однако в период проведения на территории России ЧМ-2018 правила на таможне пришлось ужесточить, а у итальянца тогда было два паспорта. Из-за частых перелетов в старом документе не осталось места, а попытки помочь мужчине въехать в РФ не принесли результата. Избранник звезды был очень расстроен ситуацией, ему пришлось возвращаться в Италию и решать проблемы с документами.
Основную часть свободного времени Тиоццо старается проводить с женой в России, однако из-за особенностей работы вынужден часто путешествовать. Сати Казанова нередко делится снимками с мужем в соцсетях, не стесняясь открыто выражать чувства к нему.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:30