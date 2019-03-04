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Мария Шарапова побывала на ужине с Викторией Бекхэм

Мария Шарапова побывала на совместном ужине с Викторией Бекхэм. Об этом известная российская теннисистка рассказала поклонникам посредством публикации в Instagram.
Мария Шарапова побывала на ужине с Викторией Бекхэм

Не так давно Мария Шарапова побывала в Англии, где посетила посвященное Дэвиду Бекхэму мероприятие. На публике спортсменка появилась в стильном образе, предпочев элегантную блузку, темные брюки и босоножки. Теннисистка дополнила свое амплуа распущенными волосами и мягким макияжем. На снимке знаменитость позирует в компании Виктории Бекхэм и еще одной гостьи вечера — Сэм Тейлор-Джонсон. Последняя известна в качестве режиссера фильма “50 оттенков серого”.

В комментариях подписчики восхитились красотой девушек на фото, отметив и то, что Марии Шараповой удается оставаться женственной даже несмотря на многолетние занятия спортом. Бросалось в глаза, что теннисистка заметно выше своих подруг, что неудивительно, ведь ее рост составляет 188 см против 163 см у Виктории Бекхэм.



 
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Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:16

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