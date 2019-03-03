Дочь Галкина и Пугачевой рассказала о главной ценности в жизни

Ролики телеведущего пользуются большой популярностью в социальной сети. На этот раз ролик приурочили к особой дате для Примадонны. Каждый год она отмечает первое воскресенье весны. На видео артистка рассказала, что в полосатом платье олицетворяет жизнь, в которой есть черные и белые полосы.Поклонников восхитила дочь пары Елизавета, которая в кадре всегда демонстрирует свою смышленость и непосредственность. Галкин спросил у нее, что является самым главным в жизни. Девочка без раздумий начала перечислять всех членов большой семьи, а напоследок рассказала, что ее родители - самые лучшие.