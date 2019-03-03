Алексей Самсонов не поздравил в Instagram сына Мирона с днем рождения

Юлия Щаулина опубликовала в своем микроблоге в социальной сети целую серию снимков с сыном Мироном, чтобы показать, как мальчик рос и менялся все это время. Тем не менее, на странице Алексея Самсонова подобных поздравлений для наследника не появилось. Поклонники то и дело сравнивают маленького Мирона Свешникова с отцом, отмечая явное сходство между родственниками.Многие принялись осуждать Алексея Самсонова за то, что он забыл о дне рождения родного сына, однако нашлись и те, кто предположил, что отец передал поздравления ребенку при живом общении и просто не хочет сообщать об этом всем. Стоит отметить, что после Нового года Юлия Щаулина упрекала бывшего избранника за то, что он не подарил сыну подарок. Сам же Самсонов отметил, что хотел пообщаться с ребенком, однако его не впустили в дом.В День всех влюбленных экс-проектант заключил брак со своей возлюбленной, которую до сих пор сравнивают с его бывшей избранницей. Многие отмечают, что новая пассия бывшего участника "Дома" во всем уступает своей сопернице.