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Анна Седокова опубликовала снимки из Дубая в платье с длинным шлейфом

Анна Седокова опубликовала в своем Instagram снимки с фотосессии в Дубае. Певица продемонстрировала новый образ в ярком платье с длинным шлейфом.

Анна Седокова опубликовала снимки из Дубая в платье с длинным шлейфом

Звезда регулярно радует своих поклонников фотографиями в необычных и ярких нарядах. Недавно она позировала для фотосъемки в Арабских Эмиратах. Некоторыми кадрами она уже поделилась с подписчиками в социальной сети. Артистка надела ярко-оранжевое платье с глубоким вырезом в зоне декольте и длинным шлейфом. Дерзкий образ она подчеркнула темными сапожками. Седокова сообщила, что остается в Дубае еще на неделю, а после возвращается в Россию продолжать концертную деятельность.

В комментариях певица собрала восторженные отзывы о смелом выборе наряда. Пользователи отметили, что она очень гармонично выглядит в платье такого оттенка, который отлично сочетается с цветом волос знаменитости.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:30

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