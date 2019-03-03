Анна Седокова опубликовала снимки из Дубая в платье с длинным шлейфом

Звезда регулярно радует своих поклонников фотографиями в необычных и ярких нарядах. Недавно она позировала для фотосъемки в Арабских Эмиратах. Некоторыми кадрами она уже поделилась с подписчиками в социальной сети. Артистка надела ярко-оранжевое платье с глубоким вырезом в зоне декольте и длинным шлейфом. Дерзкий образ она подчеркнула темными сапожками. Седокова сообщила, что остается в Дубае еще на неделю, а после возвращается в Россию продолжать концертную деятельность.В комментариях певица собрала восторженные отзывы о смелом выборе наряда. Пользователи отметили, что она очень гармонично выглядит в платье такого оттенка, который отлично сочетается с цветом волос знаменитости.