АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скандал на свадьбе и семейные тайны: Секрет на миллион Никиты Преснякова
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Ученые по скульптуре воссоздали внешний облик римского императора Нерона

Используя скульптуру древнеримского императора Нерона, ученые смогли воссоздать внешний облик правителя. Для этих целей использовался датированный XVII веком бюст, выставленный в итальянском Музее Капитолини.
Ученые по скульптуре воссоздали внешний облик римского императора Нерона

Нерон скончался за восемь столетий для создания вышеупомянутого бюста, однако лепкой занимались на основе изображений древнего правителя на монетах, выпущенных в период его правления. Детали позволили выяснить, что император имел спорную красоту, обладая двойным подбородком, широким лицом, серо-голубыми глазами. Также деятель носил бороду и имел рыжего цвета шевелюру. На это указывало настоящее имя Нерона Луций Домиций Ахенобарбус, поскольку с латыни ahenobarbus можно перевести как “рыжий бородатый”.

В большей части источников Нерон описывается как жестокий правитель, в исторических трудах упоминается его практика по сожжению христиан, а также любовь к растрачиванию средств налогоплательщиков. Наиболее известная легенда гласит, что император устроил массовый пожар для возведения нового дворца, но ученые сомневаются в ее правдивости.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Asia Times: В Сирии началась продажа
"Жалкие люди, не понимают, что сами
Трюки иллюзионистов помогают лучше
Эксперты: В марте евро и доллар ожидает
Алена Ашмарина снова бросила Илью
Новый смартфон Meizu 16T будет
В Тверской области в ДТП пострадали 11
Рэпер Баста подвергся критике из-за
У дочери Саши Задойнова и Элины Камирен
Актриса Джессика Бил отмечает свое
В Египте чиновник обвинил Рами Малека
Екатерина Андреева устроила в ХМАО
«Моему мальчику 8 годиков!»: Ольга
Ученые по скульптуре воссоздали внешний
Билл Гейтс назвал топ-10 прорывных
В Антарктиде обнаружен вмерзший в лед
Лена Хромина жутко похудела после
Татьяна Терешина поделилась откровенным
Джонни Депп не будет играть в новом
Хетчбэк Mazda 3 вышел на авторынок
Поклонники не оценили массивные серьги
Иосиф Оганесян избил нового участника
В Сети за 100 тысяч рублей продают
Полина Гагарина дотянула с уборкой
Волочкова и Цискаридзе в студии
В Китае новый кроссовер Volkswagen
Актриса Юлия Меньшова ответила на
В США очевидцы запечатлели
В Екатеринбурге глыба льда упала на
Светлана Сурганова откровенно
Просмотреть все новости