Ученые по скульптуре воссоздали внешний облик римского императора Нерона





Нерон скончался за восемь столетий для создания вышеупомянутого бюста, однако лепкой занимались на основе изображений древнего правителя на монетах, выпущенных в период его правления. Детали позволили выяснить, что император имел спорную красоту, обладая двойным подбородком, широким лицом, серо-голубыми глазами. Также деятель носил бороду и имел рыжего цвета шевелюру. На это указывало настоящее имя Нерона Луций Домиций Ахенобарбус, поскольку с латыни ahenobarbus можно перевести как “рыжий бородатый”.В большей части источников Нерон описывается как жестокий правитель, в исторических трудах упоминается его практика по сожжению христиан, а также любовь к растрачиванию средств налогоплательщиков. Наиболее известная легенда гласит, что император устроил массовый пожар для возведения нового дворца, но ученые сомневаются в ее правдивости.