Министр транспорта Ирака заявил о появлении первого космонавта-шумера 5000 лет назад





Он считает, что древние шумеры имели доступ к технологиям, которые ничуть не уступают современным. Данная цивилизация способна была построить собственный космодром еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Именно здесь начинались первые космические путешествия, заявил министр. Финджан увидел скептическое отношение к своим словам со стороны журналистов и поспешил заверить, что всю информацию обнаружил в книге историка Захарии Ситчина, который занимался исследованием шумеров.Ученые-археологи подтверждают часть этой информации, ссылаясь на обнаруженные рисунки, в которых можно увидеть зашифрованные сведения о полетах в космос. Также ученым уже удалось доказать, что шумеры действительно знали информацию о Плутоне еще до его открытия.