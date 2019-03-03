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Министр транспорта Ирака заявил о появлении первого космонавта-шумера 5000 лет назад

Министр транспорта Ирака Казем Финджан удивил журналистов на пресс-конференции в провинции Ди-Кар. Он заявил, что первый космонавт-шумер появился на свет еще 5000 лет назад.

Министр транспорта Ирака заявил о появлении первого космонавта-шумера 5000 лет назад

Он считает, что древние шумеры имели доступ к технологиям, которые ничуть не уступают современным. Данная цивилизация способна была построить собственный космодром еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Именно здесь начинались первые космические путешествия, заявил министр. Финджан увидел скептическое отношение к своим словам со стороны журналистов и поспешил заверить, что всю информацию обнаружил в книге историка Захарии Ситчина, который занимался исследованием шумеров.

Ученые-археологи подтверждают часть этой информации, ссылаясь на обнаруженные рисунки, в которых можно увидеть зашифрованные сведения о полетах в космос. Также ученым уже удалось доказать, что шумеры действительно знали информацию о Плутоне еще до его открытия.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:46

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