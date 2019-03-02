Уфологи: Инопланетяне контролируют действия «проблемных» землян





По мнению уфолога, у представителей высшего разума имеются невероятно развитые технологии, позволяющие гуманоидам следить за поступками и поведением землян. Доктор Грир заявил, что визиты НЛО, зафиксированные в самых различных уголках Голубой планеты – это своеобразная разведка, благодаря которой совершается контроль за всеми событиями, происходящими в мире людей.Количество полетов кораблей внеземных цивилизаций значительно увеличилось после первых испытаний ядерного оружия на планете. Специалист отметил: мировые военные спецслужбы знакомы с материалами об инопланетянах и контактах с ними, большинство документов хранится в их секретных архивах десятилетиями. Но не все факты остались скрытыми от общественности.Стивен Грир рассказал: за последние годы около 950 солдат признались, что военные ведомства пристально наблюдают за поведением братьев по высшему разуму. Интересно, что большинство засекреченных проектов осуществляются спецслужбами Соединенных Штатов, скрывающими данные об НЛО даже от президентов.Эксперт уверен, инопланетяне действительно существуют, а версия о том, что они пытаются захватить Землю – миф. Они давно бы смогли это сделать благодаря сверхмощным технологиям, позволяющим передвигаться во Вселенной на миллионы световых лет.