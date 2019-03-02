АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Уфологи: Инопланетяне контролируют действия «проблемных» землян

Инопланетяне призваны контролировать действия представителей «проблемной» цивилизации Земли. Так считает Стивен Грир, являющийся директором Центра изучения внеземного разума в США.

Уфологи: Инопланетяне контролируют действия «проблемных» землян

По мнению уфолога, у представителей высшего разума имеются невероятно развитые технологии, позволяющие гуманоидам следить за поступками и поведением землян. Доктор Грир заявил, что визиты НЛО, зафиксированные в самых различных уголках Голубой планеты – это своеобразная разведка, благодаря которой совершается контроль за всеми событиями, происходящими в мире людей.

Количество полетов кораблей внеземных цивилизаций значительно увеличилось после первых испытаний ядерного оружия на планете. Специалист отметил: мировые военные спецслужбы знакомы с материалами об инопланетянах и контактах с ними, большинство документов хранится в их секретных архивах десятилетиями. Но не все факты остались скрытыми от общественности.

Стивен Грир рассказал: за последние годы около 950 солдат признались, что военные ведомства пристально наблюдают за поведением братьев по высшему разуму. Интересно, что большинство засекреченных проектов осуществляются спецслужбами Соединенных Штатов, скрывающими данные об НЛО даже от президентов.

Эксперт уверен, инопланетяне действительно существуют, а версия о том, что они пытаются захватить Землю – миф. Они давно бы смогли это сделать благодаря сверхмощным технологиям, позволяющим передвигаться во Вселенной на миллионы световых лет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин показал в новом ролике
Жена Джигана Оксана Самойлова
Рекламная кампания Ford Ranger пройдет
Ия Саввина разозлила Эльдара Рязанова
Дочь Кончаловского и Толкалиной
Ученые выяснили, как кал может
Уфологи: Инопланетяне контролируют
В фильтрованном пиве и вине ученые
Универсал BMW 3-Series Touring
Анфиса Чехова продемонстрировала свой
Роза Сябитова терпела побои мужа из-за
Айза Анохина поссорилась с мужем
Ежедневное употребление сока сельдерея
Облаченная в купальник Лиза Арзамасова
Эксперты составили рейтинг самых
Жительница США умерла от «каменной»
Сканер отпечатков Samsung Galaxy S10
Один из основоположников рок-н-ролла
Певица Maruv показала поклонникам новый
В Генштабе России заявили о разработке
Aston Martin Valkyrie может стать одной
Сергей Харитонов нелестно высказался об
Олега Газманова в Индийском океане
В Германии признали, что российская
Сестры-двойняшки из Красноярска
Туроператоры назвали наиболее дешёвые и
В лесах Амазонии гигантский паук утащил
Солист группы «Ласковый май» Дмитрий
Елена Ваенга призналась в проблемах со
Игровому смартфону Vivo iQOO
Просмотреть все новости