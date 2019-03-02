Айза Анохина поссорилась с мужем Дмитрием на Бали
Бьюти-блогер, певица, ведущая и модельер Айза Анохина, рассказала фанатам на своей странице в Instagram, что у нее недавно на Бали произошел конфликт с мужем Дмитрием. Знаменитость призналась поклонникам, что несмотря на ссору с возлюбленным она чувствует себя счастливой.
Айза Анохина уже давно живет на Бали с бизнесменом Дмитрием и наследниками. Звезда отечественного шоубиза не стала скрывать от общественности свой конфликт с избранником, хотя раньше осыпала мужа комплиментами и хвасталась в соцсети его успехами в серфинге. В личном блоге Instagram 35-летняя интернет-стилист написала о том, что поссорилась с мужем, когда они вместе ехали на авто. В один момент Анохина не выдержала и вышла из машины, но, несмотря на сильный ливень, решила не возвращаться к супругу, а дождаться такси в ближайшем кафе, чтобы вернуться домой.
Блогер призналась: после скандала у нее в голове появились совершенно дикие мысли. Она хотела перевернуть все с ног на голову, рисковать, жить счастливо, и ни о чем не переживать. По словам Айзы Анохиной, ей удалось восстановить свое психическое здоровье благодаря полному курсу терапии, и теперь она хочет совершать каждый новый шаг с удовольствием. Экс-избранница рэпера Гуфа отметила, что желает больше любить, дружить, веселиться, не обременяя себя негативными эмоциями.
Айза Анохина уже давно живет на Бали с бизнесменом Дмитрием и наследниками. Звезда отечественного шоубиза не стала скрывать от общественности свой конфликт с избранником, хотя раньше осыпала мужа комплиментами и хвасталась в соцсети его успехами в серфинге. В личном блоге Instagram 35-летняя интернет-стилист написала о том, что поссорилась с мужем, когда они вместе ехали на авто. В один момент Анохина не выдержала и вышла из машины, но, несмотря на сильный ливень, решила не возвращаться к супругу, а дождаться такси в ближайшем кафе, чтобы вернуться домой.
Блогер призналась: после скандала у нее в голове появились совершенно дикие мысли. Она хотела перевернуть все с ног на голову, рисковать, жить счастливо, и ни о чем не переживать. По словам Айзы Анохиной, ей удалось восстановить свое психическое здоровье благодаря полному курсу терапии, и теперь она хочет совершать каждый новый шаг с удовольствием. Экс-избранница рэпера Гуфа отметила, что желает больше любить, дружить, веселиться, не обременяя себя негативными эмоциями.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:05