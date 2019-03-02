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Ирина Слуцкая опровергла слухи о проблемах дочери в секции фигурного катания

Отечественная спортсменка Ирина Слуцкая в Instagram опровергла слухи о том, что у ее дочери имеются проблемы в секции фигурного катания. Соответствующие сведения накануне начали распространяться в СМИ.
Ирина Слуцкая опровергла слухи о проблемах дочери в секции фигурного катания

В прессе заявили, что восьмилетнюю дочь Ирины Слуцкой в секции донимает старшая девочка, оскорбляющая не только ребенка, но и ее мать. В своем профиле в соцсети спортсменка отметила, что фантазия отечественных СМИ вызывает зависть. О “травле” ее наследницы речи не шло, в то время как таблоиды призывают спортсменку срочно сменить образовательное учреждение. Фигуристка пояснила, что ее дочь никто не травил, а небольшой конфликт удалось быстро разрешить, и случилось это на уровне “дети-родители”, без рукоприкладства и прочих неприятностей.

В комментариях подписчики поддержали Ирину Слуцкую, призывая ее не обращать внимания на слова недоброжелателей и домыслы со стороны прессы. Также фолловеры были рады тому, что звезде спорта удалось разобраться в ситуации мирным путем.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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