Мечехвосты оказались родственниками паукообразных





Учёные из Висконсинского университета провели секвенирование ДНК мечехвостов, найдя у них родственные связи с паукообразными. Вид Xiphosura считается "живым ископаемым", поскольку за годы эволюции почти не изменился. Генетический анализ показал, что мечехвосты относились к тому же семейству, что и арахниды, однако между ними в определённый период произошёл раскол.Исследователи изучили 53 вида различных пауков, включая морских. К таким относится серебрянка, которая захватывает кислород подводной паутиной.Новое генеалогическое древо причислило мечехвостов к арахнидам, которыми также являются скорпионы и клещи. Всего науке известны 114 представителей семейства. В будущем биологи надеются разобраться в эволюции мечехвостов более тщательно.О морских обитателях известно не так много, однако их уже применяют в медицине. Кровь мечехвостов указывает на наличие кишечной палочки. Один её литр может стоить примерно 900 тысяч рублей.