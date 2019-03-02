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Мечехвосты оказались родственниками паукообразных

Благодаря генетическому анализу мечехвосты оказались родственниками паукообразных. Геном морских обитателей позволяет отнести их к семейству арахнидов.
Мечехвосты оказались родственниками паукообразных

Учёные из Висконсинского университета провели секвенирование ДНК мечехвостов, найдя у них родственные связи с паукообразными. Вид Xiphosura считается "живым ископаемым", поскольку за годы эволюции почти не изменился. Генетический анализ показал, что мечехвосты относились к тому же семейству, что и арахниды, однако между ними в определённый период произошёл раскол.

Исследователи изучили 53 вида различных пауков, включая морских. К таким относится серебрянка, которая захватывает кислород подводной паутиной.

Новое генеалогическое древо причислило мечехвостов к арахнидам, которыми также являются скорпионы и клещи. Всего науке известны 114 представителей семейства. В будущем биологи надеются разобраться в эволюции мечехвостов более тщательно.

О морских обитателях известно не так много, однако их уже применяют в медицине. Кровь мечехвостов указывает на наличие кишечной палочки. Один её литр может стоить примерно 900 тысяч рублей.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:16

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