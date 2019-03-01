АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалиптические знаки по всему миру: Рыбный дождь, зеленый снег, нашествие саранчи и кит в Амазонке
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

Экс-супруга депутата Виталия Южилина указала «нищебродам» на их место

Экс-супруга депутата РФ Виталия Южилина указала «нищебродам» на их место, чем оскорбила россиян. Это высказывание быстро распространилось по соцсетям и вызвало негативные комментарии.
Экс-супруга депутата Виталия Южилина указала «нищебродам» на их место

Причина в том, что Илоне Столье не дали спокойно поужинать в ресторане обычные посетители. Она, видимо, не смогла долго находиться в подобной компании, о чем сама и написала в интернете.

«Мне кажется, вход в некоторые элитные заведения надо строго ограничить. В таких ресторанах не должно быть нищебродов. Там проводят время люди с хорошими манерами и более высокими требованиями. Те, у кого есть определенный достаток, должны иметь возможность нормально отдыхать за свои деньги, а не смотреть на быдло», – высказалась Столье.

Правда, россияне не оценили инициативу экс-жены депутата. Они осыпали ее оскорблениями и гневными комментариями. Через некоторое время пост был удален.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 18:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова намекнула на
В Омске ученица автошколы насмерть
Лидия Федосеева-Шукшина готовится к
Ученые зафиксировали рекордное
Ольга Рапунцель не может прописать
Экс-супруга депутата Виталия Южилина
В Москве пожилая пара выпала из окна 5
Российские дилеры получили компактный
Смартфоны Xiaomi с обновлением MIUI 10
Ольга Бузова считает Алексея Безуса
Саша Черно со скандалом запретила
Анастасия Волочкова ударила бывшего
В федеральных службах России трудится
На Урале 12-летняя девочка выпала из
Подземные аномалии в Александрии
У дочери Ольги Рапунцель может
Внедорожник Jetta VS5 суббренда
В Уфе пропавшего мужчину нашли мертвым
В Воронежской области женщина изрезала
Учёные: Частый просмотр порно
В Роскачестве дали советы по избежанию
Анастасия Решетова попросила
Ученые: В пустыне Атакама марсоход
Леонид Агутин прокомментировал отказ
В Санкт-Петербурге мужчина пять лет
В РФ стартовали продажи ставшего
В Ленинградской области мужчина убил
В Челябинске мужчина убил собутыльника
Ангелина Вовк хочет объединить
Ученые: Ягодичные имплантаты могут
Просмотреть все новости