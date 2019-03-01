Экс-супруга депутата Виталия Южилина указала «нищебродам» на их место
Экс-супруга депутата РФ Виталия Южилина указала «нищебродам» на их место, чем оскорбила россиян. Это высказывание быстро распространилось по соцсетям и вызвало негативные комментарии.
Причина в том, что Илоне Столье не дали спокойно поужинать в ресторане обычные посетители. Она, видимо, не смогла долго находиться в подобной компании, о чем сама и написала в интернете.
«Мне кажется, вход в некоторые элитные заведения надо строго ограничить. В таких ресторанах не должно быть нищебродов. Там проводят время люди с хорошими манерами и более высокими требованиями. Те, у кого есть определенный достаток, должны иметь возможность нормально отдыхать за свои деньги, а не смотреть на быдло», – высказалась Столье.
Правда, россияне не оценили инициативу экс-жены депутата. Они осыпали ее оскорблениями и гневными комментариями. Через некоторое время пост был удален.
Причина в том, что Илоне Столье не дали спокойно поужинать в ресторане обычные посетители. Она, видимо, не смогла долго находиться в подобной компании, о чем сама и написала в интернете.
«Мне кажется, вход в некоторые элитные заведения надо строго ограничить. В таких ресторанах не должно быть нищебродов. Там проводят время люди с хорошими манерами и более высокими требованиями. Те, у кого есть определенный достаток, должны иметь возможность нормально отдыхать за свои деньги, а не смотреть на быдло», – высказалась Столье.
Правда, россияне не оценили инициативу экс-жены депутата. Они осыпали ее оскорблениями и гневными комментариями. Через некоторое время пост был удален.
Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 18:58