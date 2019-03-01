АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалиптические знаки по всему миру: Рыбный дождь, зеленый снег, нашествие саранчи и кит в Амазонке
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

Анастасия Волочкова ударила бывшего водителя на съёмках "Новых русских сенсаций"

Анастасия Волочкова показала в Instagram, как ударила бывшего водителя на съёмках "Новых русских сенсаций". Балерина рассердилась из-за слов мужчины о её домах, квартирах и любовниках.
Анастасия Волочкова ударила бывшего водителя на съёмках "Новых русских сенсаций"

На странице Волочковой в соцсети появился отрывок программы канала "НТВ", где она повздорила в бывшим водителем Александром Скиртачом. В студии отсидевший 6 месяцев в СИЗО мужчина появился с компроматом на балерину. После выхода на свободу ограничившийся условным сроком водитель решил отомстить бывшей работодательнице, активно сотрудничая с прессой.

В соцсетях и через интернет-издания Скиртач распространяет слухи о Волочковой, её богатстве и любовниках. В студию "Новых русских сенсаций" пришёл не только 41-летний осуждённый за кражу 200 тысяч рублей, но и жертва преступления. Слушая обвинения в свой адрес, Волочкова за кулисами ударила по телевизору, транслирующему происходящее в зале, и выбежала к обидчику.

Перед камерами прима набросилась на Скиртача с кулаками и успела ударить его. Подписчикам знаменитость обещала, что будет разбираться с клеветником только посредством суда и уже успела подать заявление.

"Он знает всё, что было в моих домах, квартирах, постелях, и создаётся впечатление, будто они с женой свечку держали", - пишет Волочкова.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфоны Xiaomi с обновлением MIUI 10
Ольга Бузова считает Алексея Безуса
Саша Черно со скандалом запретила
Анастасия Волочкова ударила бывшего
В федеральных службах России трудится
На Урале 12-летняя девочка выпала из
Подземные аномалии в Александрии
У дочери Ольги Рапунцель может
Внедорожник Jetta VS5 суббренда
В Уфе пропавшего мужчину нашли мертвым
В Воронежской области женщина изрезала
Учёные: Частый просмотр порно
В Роскачестве дали советы по избежанию
Анастасия Решетова попросила
Ученые: В пустыне Атакама марсоход
Леонид Агутин прокомментировал отказ
В Санкт-Петербурге мужчина пять лет
В РФ стартовали продажи ставшего
В Ленинградской области мужчина убил
В Челябинске мужчина убил собутыльника
Ангелина Вовк хочет объединить
Ученые: Ягодичные имплантаты могут
Настя Каменских призвала поклонников не
Анна Нетребко покорила зрителей своими
Супруга Георгия Данелии рассказала о
Полина Диброва рассказала поклонникам о
Ученые рассказали о болезнях, с
Марина Федункив 13 лет помогала мужу
Эксперты озвучили главные преимущества
Елена Малышева еле сдерживает себя при
Просмотреть все новости