Анастасия Волочкова ударила бывшего водителя на съёмках "Новых русских сенсаций"

"Он знает всё, что было в моих домах, квартирах, постелях, и создаётся впечатление, будто они с женой свечку держали", - пишет Волочкова.

На странице Волочковой в соцсети появился отрывок программы канала "НТВ", где она повздорила в бывшим водителем Александром Скиртачом. В студии отсидевший 6 месяцев в СИЗО мужчина появился с компроматом на балерину. После выхода на свободу ограничившийся условным сроком водитель решил отомстить бывшей работодательнице, активно сотрудничая с прессой.В соцсетях и через интернет-издания Скиртач распространяет слухи о Волочковой, её богатстве и любовниках. В студию "Новых русских сенсаций" пришёл не только 41-летний осуждённый за кражу 200 тысяч рублей, но и жертва преступления. Слушая обвинения в свой адрес, Волочкова за кулисами ударила по телевизору, транслирующему происходящее в зале, и выбежала к обидчику.Перед камерами прима набросилась на Скиртача с кулаками и успела ударить его. Подписчикам знаменитость обещала, что будет разбираться с клеветником только посредством суда и уже успела подать заявление.