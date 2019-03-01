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В Воронежской области женщина изрезала сожителя из-за иконы

В Воронежской области местная жительница ранила сожителя из-за спора об иконе. Женщина воткнула нож в спину пострадавшего, однако после выписки из больницы он ее простил.
В Воронежской области женщина изрезала сожителя из-за иконы

Инцидент произошел в октябре прошлого года. 28-летняя женщина и ее сожитель распивали спиртное, когда между ними возник спор по поводу происхождения висящей на стене иконы, а также правил ее использования. В ходе конфликта местная жительница взяла нож и вонзила его в спину пострадавшего.

Раненного местного жителя доставили в больницу, а девушку ждет наказание в виде трех лет лишения свободы условно, и 2,5 года испытательного срока. Во время вынесения решения суд принял во внимание то, что на иждивении у подозреваемой находятся двое маленьких детей.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:37

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