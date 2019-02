Sony анонсировала мартовскую подборку бесплатных игр в PlayStation Plus

Сервис PS Plus от Sony представил подписчикам две бесплатные игры, которые можно активировать на консолях с 5 марта по 2 апреля. Часть Modern Warfare шутера Call of Duty и головоломка The Witness будут доступны эксклюзивно для владельцев PlayStation 4. В феврале компания раздала последние бесплатные игры обладателям приставок PS Vita и третьего поколения PlayStation.Появление в мартовской подборке Call of Duty связывают со скорым анонсом части Modern Warfare 4. В культовом шутере 2007 года разработчики из Infinity Ward во многом переосмыслили жанр боевика, сделав игру кинематографичной, добавив активную смену геймплея и быструю динамику.The Witness создавалась 8 лет, являясь популярной головоломкой из множества лабиринтов. Отметим, что активировать февральские игры PS Plus для PS3 и PS Vita можно до 8 марта, а для PS4 - до 5 марта.