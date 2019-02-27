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В Курске произошло ДТП при участи двух БТР и четырех легковушек

В социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп Курска появилась новость о том, что на одной из дорог города произошло необычное ДТП. Его участниками стали 4 легковых автомобиля и 2 БТР, об этом рассказали в командовании Курского военного гарнизона.
В Курске произошло ДТП при участи двух БТР и четырех легковушек

На данный момент ведется проверка обстоятельств, при которых два бронетранспортера зажали между собой несколько автомобилей. В сообщении командования говорится, что водители на гражданских транспортных средствах сами попали в колону военной техники, которая организованно следовала согласно намеченному маршруту в пункт постоянной дислокации.

Отмечается, что на месте аварии пострадавших не обнаружено, автомобили «отделались» лишь царапинами.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:29

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