В Курске произошло ДТП при участи двух БТР и четырех легковушек
В социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп Курска появилась новость о том, что на одной из дорог города произошло необычное ДТП. Его участниками стали 4 легковых автомобиля и 2 БТР, об этом рассказали в командовании Курского военного гарнизона.
На данный момент ведется проверка обстоятельств, при которых два бронетранспортера зажали между собой несколько автомобилей. В сообщении командования говорится, что водители на гражданских транспортных средствах сами попали в колону военной техники, которая организованно следовала согласно намеченному маршруту в пункт постоянной дислокации.
Отмечается, что на месте аварии пострадавших не обнаружено, автомобили «отделались» лишь царапинами.
На данный момент ведется проверка обстоятельств, при которых два бронетранспортера зажали между собой несколько автомобилей. В сообщении командования говорится, что водители на гражданских транспортных средствах сами попали в колону военной техники, которая организованно следовала согласно намеченному маршруту в пункт постоянной дислокации.
Отмечается, что на месте аварии пострадавших не обнаружено, автомобили «отделались» лишь царапинами.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:29