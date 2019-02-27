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Google в мобильном браузере Chrome тестирует тёмный режим

Google в мобильном браузере Chrome проводит тестирование тёмного режима. В данном случае речь не ведётся о затемнении белого интерфейса приложения чёрным. Фикция просто затемняет страницы.
Google в мобильном браузере Chrome тестирует тёмный режим

На операционке Android тёмный Chrome включается при помощи нового флага, благодаря которому в движке браузера активируется технология force_dark_mode_enabled. Она не похожа на ту, что используется в мобильном браузере Samsung. Светлые цвета веб-страниц за счёт системы меняются на чёрные. Также она увеличивает контраст. Данная функция станет полезной пользователям с гаджетами, оснащаемыми OLED-экранами. Она поможет сэкономить заряд применяемого устройства, а также избежать переутомления глаз.

В настоящее время тёмный режим можно опробовать в рамках экспериментальной версии современного браузера Chrome Canary. Чтобы включить режим требуется перейти к настройкам chrome://flags. Там нужно активировать флаг #enable-android-web-contents-dark-mode.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:04

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