Google в мобильном браузере Chrome тестирует тёмный режим





На операционке Android тёмный Chrome включается при помощи нового флага, благодаря которому в движке браузера активируется технология force_dark_mode_enabled. Она не похожа на ту, что используется в мобильном браузере Samsung. Светлые цвета веб-страниц за счёт системы меняются на чёрные. Также она увеличивает контраст. Данная функция станет полезной пользователям с гаджетами, оснащаемыми OLED-экранами. Она поможет сэкономить заряд применяемого устройства, а также избежать переутомления глаз.В настоящее время тёмный режим можно опробовать в рамках экспериментальной версии современного браузера Chrome Canary. Чтобы включить режим требуется перейти к настройкам chrome://flags. Там нужно активировать флаг #enable-android-web-contents-dark-mode.