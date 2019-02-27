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Ученые распознали полный геном рыбы, обитающей в ледяной воде Антарктиды

Биологам удалось ознакомиться с полным геномом рыбы крокодиловой белокровки, обитающей в воде Антарктиды при температуре ниже нуля градусов. Ученые смогли понять, как ей удается выживать в такой среде.
Ученые распознали полный геном рыбы, обитающей в ледяной воде Антарктиды

Международная группа специалистов обнародовала полный анализ генома крокодиловой белокровки, где оказалось более 30 тысяч кодирующих белков генов. В итоге исследовании выяснилось, что эволюция спровоцировала изменения в ее организме, из-за чего пропали многие гены, включая и гемоглобина - белка, который переносит кислород у большей части позвоночных. Помимо того, у этих рыб нет генов, имеющих связь с циркадными ритмами, потому как они обитают за полярным кругом, в котором перемена освещения не подходит под периодичность, типичной для иных регионов Земли.

Вместе с тем, эволюция помогла крокодиловой белокровки выживать в мерзлой воде. В этом случае им помогают гены гликопротеинов: они способны снижать температуру жидкости, взаимодействуя с ней. Другой адаптацией ученые назвали расширенная численность регулирующих окислительно-восстановительный баланс последовательностей. Это может быть связано с увеличенным объемом кислорода в холодной воде, способного нанести вред здоровым тканям.

По словам исследователей, геном крокодиловой белокровки поможет им углубленно проанализировать вклад генов экологических, эволюционных и других форм аспектов рыб, обитающих воде Антарктиды, так как именно они смогли научиться жить в экстремально низкой температуре и адаптировались к меняющейся продолжительности световых суток.

Крокодиловая белокровка морская рыба, обитающая на почти 800-метровой глубине у западных берегов Антарктиды. От других рыб она отличается большим сердцем, отсутствием чешуи, белой кровью, в которой содержатся элементы, предотвращающие ее замерзание.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:32

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