Российские учёные рассказали об угрозе глобального потепления для озера Байкал





Сотрудники Иркутского института СО РАН, рассказали, как за последние годы потепление ухудшило состояние Байкала и его береговой зоны. Росгидрометр провёл ряд замеров, сравнив обстановку на озере прошлых лет с нынешней. За последние 10 лет температура региона поднималась на 0,34 градуса Цельсия.Ледостав на Байкале длится на 18 дней меньше. Ветер с 1991 по 2015 год ослаб на 12,5 процентов. Осадков над озером стало на 5 миллиметров меньше.На Байкале зафиксированы вспышки цветения воды. На мелководье цианобактерии приводят к постепенной гибели байкальской губки, очищающей воду. Ветер не может достаточно эффективно тормозить рост фитопланктона и растительности. Биомасса затягивает прибрежную зону и оказывается после штормов на суше. Продукты разложения приводят к повторному заражению воды.При этом в последнее время туристы посещают Байкал всё чаще. Экологии вредят бытовой мусор и продукты жизнедеятельности. Учёные предполагают, что именно это ускоряет вымирание губки.