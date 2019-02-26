Над швейцарскими Альпами был замечен НЛО





Внимание очевидца привлек именно угол наклона летательного аппарата. Он считает, что объект мог покидать или входить в свою базу, находящуюся в горах. Эксперты проанализировали снимок и пришли к мнению, что НЛО находится в фокусировке только верхней частью корпуса, что свидетельствует о том, он как раз улетал из этого места.Уфолог Скотт Уоринг прокомментировал явление, отметив, что свидетелю посчастливилось запечатлеть объект, так как не многим удается даже просто увидеть своими глазами что-то подобное. Ученый считает, что снимок является прямым доказательством существования горной базы внеземных гостей именно в швейцарских Альпах.