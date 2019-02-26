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Над швейцарскими Альпами был замечен НЛО

Мужчина сфотографировал НЛО над швейцарскими Альпами, опубликовав фото в Сети По его мнению, объект во время съемки покидал базу пришельцев.
Над швейцарскими Альпами был замечен НЛО

Внимание очевидца привлек именно угол наклона летательного аппарата. Он считает, что объект мог покидать или входить в свою базу, находящуюся в горах. Эксперты проанализировали снимок и пришли к мнению, что НЛО находится в фокусировке только верхней частью корпуса, что свидетельствует о том, он как раз улетал из этого места.
Над швейцарскими Альпами был замечен НЛО

Уфолог Скотт Уоринг прокомментировал явление, отметив, что свидетелю посчастливилось запечатлеть объект, так как не многим удается даже просто увидеть своими глазами что-то подобное. Ученый считает, что снимок является прямым доказательством существования горной базы внеземных гостей именно в швейцарских Альпах.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:08

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